3 січня легендарному німецькому автогонщику та семиразовому чемпіону Формули-1 Міхаелю Шумахеру виповнюється 52 роки.

Давно відомо, що німець, не обмежував себе любов'ю виключно до швидкість і спорткарів. Шумахер дружив з багатьма футболістами і із задоволенням відгукувався на пропозицію надіти бутси і вийти на поле.

Шумахер любив футбол ще в дитинстві. Іншим дітям розповідав, що легендарний воротар збірної Німеччини Тоні Шумахер - його дядько. На насправді це було не так.

Кар'єра гонщика забирала більшу частину часу Міхаеля, але при цьому він примудрявся в щільному графіку знаходити час для футболу. Організовував матчі між іншими гонщиками, а також сам бігав за професіональні клуби з Швейцарії Ешішен.

У всі часи Шумахера звали на благодійні матчі. І він не відмовлявся

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