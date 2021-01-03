 Найкращі спортивні фото 2020 року | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 02:23 2459
Відео дня. Гарсія нокаутував Кемпбелла шикарним ударом по печінці
Сьогодні 02:34 4260
Мілану запропонували купити Циганкова за 35 млн євро
Вчора 21:38 1071
Миколенко і Трубін увійшли у ТОП-50 найкращих молодих гравців 2020 року
Вчора 20:24 753
Почеттіно - головний тренер ПСЖ
Вчора 17:24 716
Лаціо має намір придбати Зінченка
Вчора 16:09 959
Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200
Вчора 15:09 1008
Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт
Вчора 14:09 1363 1
Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро
Вчора 13:51 1468
Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона
Вчора 08:24 3224 1
Блоги
Наймиліше привітання з Новим роком від Артема Кравця
Наймиліше привітання з Новим роком від Артема Кравця Андрій Твердохліб
01.01.2021 22:05 2034
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна
Фото дня. Український футболіст зустрів Новий рік у компанії Путіна Андрій Твердохліб
01.01.2021 16:56 7230 3
Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото
Юна австралійська тенісистка під час пандемії підзаробляє еротичними фото Андрій Твердохліб
01.01.2021 12:28 3567
Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А
Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А Valeriy Ruchka
31.12.2020 18:00 2336
Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року
Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року Valeriy Ruchka
31.12.2020 16:55 463
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:44 Бокс Гарсія: Ломаченко не зміг нокаутувати Кемпбелла, я зробив це у 22 роки 80
13:29 Бокс Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року 265
13:23 Блог Бий свого! Російські лижники зіткнулись перед фінішем і втратили медалі 184
13:18 Футбол У Серії А хочуть повернути уболівальників на трибуни 238
13:13 Блог Данк Гарріса - найкращий момент дня в НБА 133
12:57 Футбол Вест Бромвіч - Арсенал 0:4. Огляд матчу 314
12:44 Футбол Минай попрощався з чотирма футболістами 562
12:43 Блог Найкращі спортивні фото 2020 року 121
12:30 Футбол ФІФА тимчасово призупинила дискваліфікацію Тріпп'єра 395
12:15 Футбол Ювентус запропонував Дибалі контракт до 2025 року 421
11:59 Футбол Реал - Сельта 2:0. Огляд матчу 545
11:48 Футбол Моурінью назвав свою улюблену команду в АПЛ 719
11:29 Футбол Забарний і Трубін у ТОП-50 талантів УЄФА 713
11:15 Бокс Кемпбелл: Це був найважчий удар, який мені коли-небудь завдавали 887
10:57 Футбол Армінія - Боруссія М 0:1. Огляд матчу 640
10:45 Футбол Еріксен може перейти у Реал або Атлетіко 643
10:33 Бокс Хейні викликав Гарсію на бій 940
10:17 Футбол Палкін сумнівається у доцільності збільшення команд в УПЛ 773
10:00 Футбол Дружина Маліновського спростувала чутки про бажання українця покинути Аталанту 953
09:46 Баскетбол Київ-Баскет підписав американського форварда 917
09:30 Футбол Куман: Мессі не хоче зараз приймати рішення про своє майбутнє 865
09:16 Хокей Визначились півфіналісти молодіжного чемпіонату світу 2421
08:58 Бокс Гарсія назвав свого наступного суперника 1417
08:47 Баскетбол Торонто із Ленем поступився Нью-Орлінс Пеліканс, Х'юстон обіграв Сакраменто. Результати матчів НБА 235
08:25 Бокс Гарсія - Кемпбелл: Відео бою 6883

Найкращі спортивні фото 2020 року

Сьогодні 12:43 Valeriy Ruchka 121 0
Найкращі спортивні фото 2020 року

Презентуємо вам першу десятку найкращих спортивних фото 2020 року (на наш погляд)

Баскетболіст Далласа Делон Райт отримує м’ячем по обличчю від Брендона Гудвіна в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти. 

Екіпаж команди Bahrain JCW X-Raid у складі Стефана Петеранселя та Пауло Фіуза долає піщані дюни під час сьомого етапу ралі-марафону Дакар. 

Нападник Брайтона Аліреза Джаханбахш забиває ударом в падінні через себе в матчі англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.
 
Австрійський тенісист Домінік Тім виконує подачу в матчі проти грека Стефаноса Циципаса на Підсумковому турнірі в Великобританії. 
 

Тріатлоніст Ллойд Беббінгтон тренується в басейні у себе вдома в Ньюкасл-андер-Лаймі під час карантину. 

Фанати збираються біля мурала із зображенням легенди баскетболу Кобі Брайанта та його дочки Джанни, які загинули в результаті краху вертольота в Лос-Анджелесі (США). 

Загальний вид на події тенісного матчу між британкою Йоханною Контою і американкою Коко Гауфф з США на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу за відсутності глядачів.

Словенський велогонщик команди Jumbo-Visma Прімож Рогліч з жовтою майкою лідера під час 20-го етапу багатоденки Тур де Франс. 
 
Стадіон в італійському Неаполі, який перейменували на честь померлої легенди футболу Дієго Марадони, обвішаний плакатами в його пам’ять.
 

Маршали гонки допомагають вибратися з палаючого боліда французькому пілоту команди Формули-1 Хаас Ромену Грожану після його аварії з вибухом під час Гран-прі Бахрейну. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()