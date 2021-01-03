Найкращі спортивні фото 2020 року

Презентуємо вам першу десятку найкращих спортивних фото 2020 року (на наш погляд)

Баскетболіст Далласа Делон Райт отримує м’ячем по обличчю від Брендона Гудвіна в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти.

Екіпаж команди Bahrain JCW X-Raid у складі Стефана Петеранселя та Пауло Фіуза долає піщані дюни під час сьомого етапу ралі-марафону Дакар.

Нападник Брайтона Аліреза Джаханбахш забиває ударом в падінні через себе в матчі англійської Прем'єр-ліги проти Челсі.

Австрійський тенісист Домінік Тім виконує подачу в матчі проти грека Стефаноса Циципаса на Підсумковому турнірі в Великобританії.

Тріатлоніст Ллойд Беббінгтон тренується в басейні у себе вдома в Ньюкасл-андер-Лаймі під час карантину.

Фанати збираються біля мурала із зображенням легенди баскетболу Кобі Брайанта та його дочки Джанни, які загинули в результаті краху вертольота в Лос-Анджелесі (США).

Загальний вид на події тенісного матчу між британкою Йоханною Контою і американкою Коко Гауфф з США на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу за відсутності глядачів.

Словенський велогонщик команди Jumbo-Visma Прімож Рогліч з жовтою майкою лідера під час 20-го етапу багатоденки Тур де Франс.

Стадіон в італійському Неаполі, який перейменували на честь померлої легенди футболу Дієго Марадони, обвішаний плакатами в його пам’ять.

Маршали гонки допомагають вибратися з палаючого боліда французькому пілоту команди Формули-1 Хаас Ромену Грожану після його аварії з вибухом під час Гран-прі Бахрейну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua