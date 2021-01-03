Найкращі спортивні фото 2020 року

Презентуємо вам першу десятку найкращих спортивних фото 2020 року (на наш погляд)
Баскетболіст Далласа Делон Райт отримує м’ячем по обличчю від Брендона Гудвіна в домашньому матчі регулярного чемпіонату НБА проти Атланти.
Екіпаж команди Bahrain JCW X-Raid у складі Стефана Петеранселя та Пауло Фіуза долає піщані дюни під час сьомого етапу ралі-марафону Дакар.
Тріатлоніст Ллойд Беббінгтон тренується в басейні у себе вдома в Ньюкасл-андер-Лаймі під час карантину.
Загальний вид на події тенісного матчу між британкою Йоханною Контою і американкою Коко Гауфф з США на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу за відсутності глядачів.
Маршали гонки допомагають вибратися з палаючого боліда французькому пілоту команди Формули-1 Хаас Ромену Грожану після його аварії з вибухом під час Гран-прі Бахрейну.
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