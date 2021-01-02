Московський Спартак написав Мессі. Аргентинець відповів коротко і зрозуміло

Джерело - Чемпіон.

Московський Спартак показав листування із зіркою Барселони Ліонелем Мессі.

На офіційному англомовному акаунті команди в Twitter з'явився скриншот недовгого спілкування росіян з аргентинцем. "Червоно-білі" привіталися із шестиразовим володарем Золотого м'яча і у відповідь отримали одне слово – "ні".

Цю фотографію в соціальній мережі москвичі супроводили словом "біль".

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