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Автобус зі збірною Росії впав у льодовите озеро

Сьогодні 11:13 Valeriy Ruchka 294 0
Автобус зі збірною Росії впав у льодовите озеро

Джерело - Чемпіон.

Члени збірної Росії з лижних гонок потрапили в ДТП на кордоні Швейцарії та Італії. Аварія сталася в ніч з 29-го на 30 грудня.

Про це повідомляє газета Blick. Мікроавтобус, в якому їхали шестеро осіб, занесло, в результаті чого він з'їхав на крижану дорогу, де застряг.

Автомобіль розвернуло і він впав з крутого обриву в озеро, застрягши в льоду. Чоловіки змогли вибратися і набрати номер служби екстреної допомоги. У одного з пасажирів струс мозку і легка травма голови. Від госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомив старший тренер російської збірної Юрій Бородавко, в машині була тільки сервісна бригада, спортсменів не було.

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