Не корона, бро: Селезньов переспівав вірусну пісню

Джерело - Чемпіон.
Нападник Колоса Євген Селезньов вирішив спробувати себе у ролі тіктокера. Так, 35-річний форвард під час відпустки на Балі вирішив записати відео у форматі ліпсинга, який популярний на платформі для коротких роликів.
Як видно з кумедного відео, з акторською майстерністю справи у Селезньова не такі вже й погані. Євген зі своїм другом, чхаючи по черзі, переспівали хіт грудня Vavan Noggano – "Не корона, бро".
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