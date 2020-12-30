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Не корона, бро: Селезньов переспівав вірусну пісню

Сьогодні 12:52 Valeriy Ruchka 107 0
Не корона, бро: Селезньов переспівав вірусну пісню

Джерело - Чемпіон.

Нападник Колоса Євген Селезньов  вирішив спробувати себе у ролі тіктокера. Так, 35-річний форвард під час відпустки на Балі вирішив записати відео у форматі ліпсинга, який популярний на платформі для коротких роликів.

Як видно з кумедного відео, з акторською майстерністю справи у Селезньова не такі вже й погані. Євген зі своїм другом, чхаючи по черзі, переспівали хіт грудня Vavan Noggano – "Не корона, бро".

 
 
 
 
 
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A post shared by Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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