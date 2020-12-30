Втрати 2020: хто зі спортсменів помер цього року

Рік втрат

Джерело - ч.

У 2020 році світ втратив безліч відомих спортсменів, функціонерів та уболівальників. Важко збагнути, що цих видатних людей уже немає серед нас. Але вони живуть у нашій пам'яті та у наших серцях.

26 січня

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.

Кобі потрапив у авіакатастрофу на власному вертольоті. На борту з ним була і його 13-річна дочка Джіанна.

11 березня

У віці 67 років після важкої хвороби пішла з життя видатна українська легкоатлетка Тетяна Буракова.

Буракова за свою кар’єру здобула дві олімпійські нагороди. У 1976 році стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у складі естафетної команди 4х400 метрів, а за чотири роки, на Іграх-1980, піднялася на найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу.

Після завершення кар’єри працювала у збірній команді України з легкої атлетики та в НОК.

12 квітня

Легендарний британський автогонщик сер Стірлінг Мосс помер на 91 році життя після тривалої хвороби.

21 квітня

Пішов з життя легендарний американський рефері Едді Коттон у віці 72 років.

Сталося це в одному із госпіталів Нью-Джерсі (США). Після 10 днів боротьби із COVID-19 видатний суддя помер від ускладнень, спричинених хворобою.

На його рахунку сотні боїв, а мабуть, найбільш відомим став легендарний бій Леннокса Льюїса проти Майка Тайсона 2002 року, коли британець переміг нокаутом у 8 раунді.

Судив він також і бої українського супертяжа Володимира Кличка, зокрема його поєдинки проти Роя Остіна, Руслана Чагаєва, Маріуша Ваха та Алекса Леапаі.

22 травня

На 84-му році життя через тривалої хвороби помер австралійський тенісист Ешлі Купер.

Купер в 1958 році виграв три з чотирьох турнірів Великого шолома в одиничному розряді. Всього австралієць чотири рази перемагав на Мейджорах в одиночці і в парі. Також Купер в 1957 році піднімався на першу позицію у світовому рейтингу і ставав переможцем Кубка Девіса.

30 травня

На 64 році життя помер Петро Миколайович Ротань - батько головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня та легендарний гравець полтавської Ворскли.

24 червня

На 74-му році життя помер Юрій Дячук-Ставицький.

Останнім часом заслужений тренер України боровся з важким захворюванням. За свою кар'єру Дячук-Ставицький був головним тренером, генеральним і спортивним директором Карпат.

5 липня

На 73 році життя не стало видатного українського футболіста, багаторічного гравця Динамо Київ та збірної СРСР Володимира Миколайовича Трошкіна.

В його активі звання чотириразового чемпіона СРСР, володаря Кубка СРСР та володаря Суперкубка Європи й Кубка володарів Кубків 1975 року.

25 липня

У віці 48 років помер лікар збірної України і Металіста-1925 Антон Худаєв.

31 серпня

Відома українська гімнастка Ніна Бочарова померла на 96-му році.

У 1952-му на XV Літніх Олімпійських іграх в Гельсінкі Бочарова викликала справжній фурор. Українка завоювала чотири медалі, дві з яких, на колоді і в командній першості, виявилися вищої проби (ще два "срібла" були здобуті в багатоборстві та групових вправах з предметом).

Також уродженка села Супрунівка, що в Полтавській області, придумала вправу, яку до неї ніхто в світі не виконував, – поперечний шпагат на брусах.

1 жовтня

Помер колишній нападник Шахтаря і збірної України Сергій Ателькін.

Сергій Ателькін почав виступати за Шахтар у 1990 році. У 1997 він перебрався до італійського Лечче, а у 1999 році знову повернувся у донецький клуб, де провів за команду ще три роки. Кар'єру завершив у 2003 році в донецькому Металурзі.

25 листопада

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у себе вдома в Буенос-Айресі у віці 60 років. Офіційна причина - гострий набряк легенів, викликаний серцевою недостатністю.

14 грудня

У віці 73 років помер колишній наставник та футболіст Жерар Ульє.

У минулому він тренував збірну Франції, Ліверпуль, Астон Віллу, Ліон та багато інших французьких клубів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua