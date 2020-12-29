Дівчина дня. Найкраща Ring girl 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Американку Брітні Палмер визнали найкращою ринг-ґьорл 2020 року в змішаних єдиноборствах за версією World MMA Awards.

Як повідомляє видання The Sun, у голосуванні вона обійшла колег із промоушену UFC – бразилійку Дженні Андраде й англійку Карлі Бейкер. 33-річна Палмер не злякалася пандемії коронавірусу, ставши єдиною ринг-ґьорл на 249-му номерному турнірі організації.

Раніше американка вже двічі вигравала в цій номінації – у 2012 і 2013 роках. Вона дебютувала на UFC 125 у 2011-му і відтоді стала знаменитістю не тільки в світі змішаних єдиноборств, а й за його межами. На Instagram сторінку Брітні підписалося 1,1 мільйона осіб.

Палмер є однією з небагатьох ринг-ґьорлз промоушену, які потрапляли на обкладинку журналу Playboy (у березні 2012-го). Також вона знімалася для FHM і MAXIM.

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