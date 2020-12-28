Топ події 2020 року - ТаТоТаке

У святковому новорічному випуску Андрій Сеньків і Михайло Співаковський підводять підсумки божевільного 2020-го: діляться своїми відкриттями і розчаруваннями, обговорюють найактуальніші з останній новин року, відповідають на найкращі з ваших питань і дарують відразу кілька новорічних сюрпризів!

Вперше в історії програми кожен з ведучих розповів про життя свого колеги за межами студії ТаТоТаке.

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