Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед приніс перемогу своїй команді в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Мускрона.

23-річний півзахисник вийшов на заміну на 61-й хвилині за рахунку 1:0 і забив на 83-й переможний м'яч своєї команди (2:1).

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO — Lewis 🍋 (@LewisLaird01) December 27, 2020

Нагадаємо, права на Мар'яна належать Селтіку, в Мехелені він грає на правах оренди.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua