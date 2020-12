Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед приніс перемогу своїй команді в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти Мускрона.

23-річний півзахисник вийшов на заміну на 61-й хвилині за рахунку 1:0 і забив на 83-й переможний м'яч своєї команди (2:1).

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO