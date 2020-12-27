Джерело - Чемпіон.

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі на тренуванні реалізував 105 триочкових поспіль. Клуб опублікував відео з Каррі в своєму Twitter.

Серія влучень зайняла близько 5 хвилин, перш ніж захисник допустив помилку.

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

Каррі, якому належить рекорд НБА за кількістю забитих триочкових кидків в сезоні, через травму провів лише п'ять ігор минулого сезону.

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