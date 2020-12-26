В ДНР затримали чемпіона світу з кікбоксингу

Джерело - Чемпіон.

У ДНР заарештували колишнього чемпіона України з боксу, чемпіона Європи та світу з кікбоксингу Роман Трошин, який є близьким соратником главаря цієї терористичної організації Дениса Пушиліна.

Трошина затримав УБОЗ МВС ДНР. Протягом останніх двох років той під виглядом "даху" і "вирішення будь-яких питань" в Міністерстві Доходів і Зборів і в Силових структурах брав з комерсантів гроші. Бізнесмени передавали Трошину щомісяця суми в десятках тисяч доларів.

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