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Бійка дня. Український стронгмен взяв участь у заворушеннях на сесії міської ради

Сьогодні 17:28 Valeriy Ruchka 325 0
Бійка дня. Український стронгмен взяв участь у заворушеннях на сесії міської ради

Міська рада Маріуполя переповнена сильними спортсменами. Мер Маріуполя - почесний президент міської федерації боксу, а серед членів міськради також є Олександр Олійник - професійний тайбоксер. А ще Олександр Лашин - чемпіон світу в строгмені.

На черговій сесії міськради виник конфлікт, партія ОПЗЖ зайняла трибуну, після чого почалася невелика бійка і штовханина. Український силач виявився в епіцентрі подій. Сам Лашин - не в ОПЗЖ, а в партії мера міста Бойченка. Хоча там теж переважна більшість людей - вихідці з Партії Регіонів.

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