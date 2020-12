Абсолютно неймовірна історія сталася з новоявленим чемпіоном бразильського Супербайка в категорії Evo 1000cc Андре Веріссімо.

На останньому етапі сезону на автодромі імені Айртона Сенни в Гоянії він лідирував в останньому повороті і збирався стильно відзначити титул - але злегка не розрахував дистанцію до фінішу. Підсумок - набраної на розгоні швидкості не вистачило, і хлопця чекав неймовірний конфуз.

В результаті Веріссімо фінішував третім, але набраних очок вистачило для завоювання титулу.

Motorcyclist Andre Verissimo celebrates prematurely as he is overtaken in the last stretch at Superbike Brasil.



Latest videos here: https://t.co/b4QvK8T42I pic.twitter.com/8m6gO4mpeO