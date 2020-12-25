Олег Блохін - перший українець, володар Золотого м'яча

Джерело - Чемпіон.

25 грудня 1975 року форвард київського Динамо та збірної СРСР Олег Блохін отримав найпочеснішу індивідуальну нагороду світового футболу - Золотий м'яч від видання France Football.

Вирішальною в перемозі Блохіна стала феноменальна гра форварда в матчах за суперкубок Європи проти мюнхенської Баварії.

У першій грі в Мюнхені (тоді володаря почесного трофею визначали за сумою двох матчів - Чемпіон) кияни здобули сенсаційну перемогу (0:1), завдяги феноменальному голу Блохіна.

У матчі-відповіді динамівці також виявилися сильнішими, упевнено перемігши на Республіканському стадіоні (2:0). Дублем відзначився Олег Блохін.

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