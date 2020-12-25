 Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника

Сьогодні 10:51 Андрій Твердохліб 253 0
Дівчина дня. Анастасія Гладун - від динамівця до гірника

Джерело - Instagram.

Цього тижня в українському футболі виник черговий скандал, пов'язаний з дівчатами відомих українських футболістів. Спочатку стало відомо, що ексдівчина динамівця Дениса Попова Анастасія Гладун зустрічається з футболістом донецького Шахтаря, який на правах оренди грає за Десну Юхимом Коноплею. Ситуація, яку можна назвати трендом 2020 року - раніше подібне вже трапилося з Владом Супрягою та Валерієм Бондарем. Проте, випадок із Гладун набув широкого розголосу з присмаком скандалу.

Після того як Конопля та Глядун виклали спільне фото із відпочинку в Домінікані, соціальні мережі вибухнули неоднозначною реакцією. Звісно ж не обійшлося й без хейту. Після чого Гладун записала відеозвернення, на яке дуже жорстко відповів Денис Попов, попросивши свою колишню "здути свисток". Вочевидь, мова йшла про чималеньки штучні губи Гладун.

То ж знайомтеся, Анастасія Гладун.

 

 

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