Джерело - Instagram.

Цього тижня в українському футболі виник черговий скандал, пов'язаний з дівчатами відомих українських футболістів. Спочатку стало відомо, що ексдівчина динамівця Дениса Попова Анастасія Гладун зустрічається з футболістом донецького Шахтаря, який на правах оренди грає за Десну Юхимом Коноплею. Ситуація, яку можна назвати трендом 2020 року - раніше подібне вже трапилося з Владом Супрягою та Валерієм Бондарем. Проте, випадок із Гладун набув широкого розголосу з присмаком скандалу.

Після того як Конопля та Глядун виклали спільне фото із відпочинку в Домінікані, соціальні мережі вибухнули неоднозначною реакцією. Звісно ж не обійшлося й без хейту. Після чого Гладун записала відеозвернення, на яке дуже жорстко відповів Денис Попов, попросивши свою колишню "здути свисток". Вочевидь, мова йшла про чималеньки штучні губи Гладун.

То ж знайомтеся, Анастасія Гладун.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua