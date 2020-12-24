Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко записав коротке відеозвернення, в якому привітав Уфу.

Російський клуб вчора, 23 грудня, святкувала свій перший ювілей – клубу виповнилось 10 років.

З нагоди цієї дати Олександр Зінченко записав відеозвернення для своєї колишньої команди. "Я хотів би привітати всіх уболівальників з днем народження їхнього футбольного клубу і побажати їм просто залишатися такими ж вірними", – сказав Зінченко.

Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем! 💜💜💜



Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги 🔝 pic.twitter.com/sN2sNUjjA8 — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Зауважимо, українець виступав за Уфу з лютого 2015 по липень 2016 року. Олександр провів 33 матчі у футболці росіян, забив два голи та віддав 4 асисти. Звідти Зінченко перебрався в Манчестер Сіті за 2 млн євро.

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