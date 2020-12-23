 The Ring назвав найкращий бій 2020 року | Блоги | Champion.com.ua
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The Ring назвав найкращий бій 2020 року

Сьогодні 21:24 Valeriy Ruchka 198 0
The Ring назвав найкращий бій 2020 року

Авторитетний боксерський журнал The Ring назвав найкращий бій року.

Переможцем у цій номінації стала зустріч бійців першої напівсередньої ваги (до 63.5 кг) американця Хосе Сепеда (33-2-0, 26 KO) і білоруса Івана Баранчика (20-2-0, 13 KO).

Нагадаємо, що під час бою кожен з боксерів по чотири рази побував в нокдауні. У п'ятому раунді Сепеда потужним лівим хуком відправив Баранчика в глибокий нокаут.

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