Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком

Джерело - Чемпіон.

Сноубордист Сергій Барковський приголомшив світ неймовірним трюком під час змагань Дабл Тріпл Snow Fest 2020, які проходили в Києві.

Українець першим у світі виконав подібний стрибок - він став абсолютно новим і отримав назву "Backflip-wallride-backflip".

Завдяки цьому Барковський став переможцем змагань у номінації "Найкращий трюк".

До слова, 78 спортсменів, які приїхали з 18 країн боролися в 6 номінаціях за призовий фонд у розмірі 10 000 євро.

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