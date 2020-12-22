Визначився найкращий тренер України 2020 року

Наставник Найкращої атлетки 2020 року отримав визнання спортивних медіа

Джерело - Чемпіон.

Експертна Рада Асоціації спортивних журналістів України визнала Вадима Крушинського – тренера легкоатлетки Марини Бех-Романчук, котра цьогоріч очолила ТОП-рейтинг українських атлетів – Найкращим тренером року.

38-річний фахівець працює з Мариною з самого початку її кар’єри у легкій атлетиці. Як каже, сама спортсменка, вони уже 14 років разом:

Вадим побачив мене на стадіоні у Хмельницькому і з найпершого тренування ми працюємо в одній "упряжці". Головна фраза, яку б я сказала про свого тренера – "він мені, як другий батько, який допомагав, підказував, виховував і був завжди поруч. І продовжує це робити".

Минулого року, після здобуття Бех-Романчук срібла чемпіонату світу, Вадим Крушинський отримав звання Заслуженого тренера України та Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України.

Нагадаємо цього року, Марина перемогла на двох етапах Діамантової Ліги та завершила рік на першому місці у загальному заліку Світового легкоатлетичного туру у приміщенні.

Щирі вітання Тренеру та його підопічній! Бажаємо, щоби 2021-ий став ще більш багатим на тріумфи!

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