Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати

Білоруський футбольний тренер Олег Дулуб написав на своїй сторінці у Facebook досить непопулярні для росіян і прихильників країни-окупанта 10 фактів.

Хороший приклад і для наших деяких спортсменів!

Нагадаємо, що тренер працював в українських Карпатах і Чорноморці.

Нехай росіяни спростують ці 10 фактів:

1. Державу з назвою Московія цар Петро I перейменував в Росію аж в 18 столітті, в 1721 році !!!

2. Плем'я Мокши назвало свою річку Москва, а переклад цієї назви, з мови Мокши, звучить як "брудна вода" !!! Будь-які інші мови Світу не можуть перекласти слово Москва !!! Слово "кремль" - татарське і позначає зміцнення на височини !!!

З. В середні віки всі картографи Європи писали і проводили кордон Європи уздовж кордонів Русі (Русь - це територія нинішньої України) !!! Московія - улус, зі своїми фінськими народами, завжди була складовою Орди, і її Європа справедливо відносила до Азії !!!

4. Московія (Росія) платила данину Кримському Хану, своєму суверену і господарю, який був правонаступником Золотої Орди, аж до 1700 року !!! Цар Московії зустрічав кримського посла на Поклонній горі, садив його на свого коня, сам пішим, під вуздечку, вів коня з кримським послом в Кремль, садив його на свій трон і ставав перед ним на коліна !!!

5. У 1610 році, в Московії на Борисі Годунові (мурза Гудун) закінчилася династія Чингізів (родич Чингісхана), і на трон звели Олексія Кішку з фінського роду Кобили, а при вінчанні його на Царство церква дала йому прізвище Романов, який нібито прибув з Рима правити Московією !!!

6. Катерина II, після окупації останньої вільної Руській Держави - Великого Князівства Литовського (територія Білорусі) в 1795 р, своїм наказом веліла назвати угро-фінські племена Московії якимись великоросами, а українців - справжніх русичів - малоросами !!!

7. Ніхто і ніколи не бачив в оригіналі договір про возз'єднання між Московією та Україною, нібито підписаний Б. Хмельницьким і Царем А. Романовим !!!

8. Вже кілька століть археологи Московії шукають артефакти, що підтверджують достовірність Куликовської битви, але поки безуспішно, ось тільки байку про перемогу Д. Донського над Мамаєм виспівують досі, на всі голоси !!

9. Псковська, Новгородська, Смоленська області Росії, - це колишні слов'яно-руські князівства, і до угро-фінської Московії не мали ніякого відношення, поки Московія-Орда не окупувала їх відповідно в 1462, в 1478 і в 1654 роках !!! А в інших областях Росії (Московії) ніколи не мешкали слов'янські племена і народи !!!

10. Золота Орда і її дочка - Московія, - це єдині країни світу, які тримали в рабах власний народ !!! Це і пояснює вічну відсталість багатою на природні копалини Московію від порівняно обділених на природні ресурси європейських країн !!! Адже ефективність роботи вільних людей набагато вище, ніж рабів !!!

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