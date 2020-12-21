Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році

Джерело - Чемпіон.

2020 року збірна Україна зіграла сім матчів і тільки у двох із них "жовто-сині" святкували перемогу.

Крім вильоту з дивізіону А в Лізі націй, українці "примудрилися" поступитися з найбільшим рахунком у своїй історії, сенсаційно переграли Іспанію та отримали технічну поразку.

До вашої уваги усі цьогорічні матчі головної команди країни:

Ліга націй УЄФА

Ліга А. Група 4

1 тур, 3 вересня

Україна - Швейцарія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Ярмоленко, 1:1 - 41 Сеферович, 2:1 - 68 Зінченко

Ліга націй УЄФА

Ліга А. Група 4

2 тур, 6 вересня

Іспанія – Україна 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 3 Рамос (пен), 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фаті, 4:0 - 84 Торрес

Товариський матч

07 жовтня

Франція – Україна 7:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 9 Камавінга, 2:0 – 24 Жиру, 3:0 – 34 Жиру, 4:0 – Миколенко (авт), 4:1 – 53 Циганков, 5:1 – 65 Толіссо, 6:1 – 82 Мбаппе, 7:1 – 89 Грізманн

Ліга націй УЄФА

Ліга А, Група 4

3 тур, 10 жовтня

Україна – Німеччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Гінтер, 0:2 – 49 Горецка, 1:2 – 77 Маліновський

Ліга націй УЄФА

4 тур, 13 жовтня

Ліга А.

Група 4

Україна - Іспанія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Циганков

Контрольний матч

11 листопада

Польща - Україна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Пйонтек, 2:0 - 63 Модер

Ліга Націй

Ліга A Група 4

5 тур, 14 листопада

Німеччина - Україна 3:1 (2:1)



Голи: 0:1 - 12 Яремчук, 1:1 - 23 Сане, 2:1 - 33 Вернер, 3:1 - 64 Вернер

Ну і останній матч сезону підопічні Шевченка мали зіграти зі збірною Швейцарії, але цю дивну історію з коронавірусом ви знаєте і як підсумок - технічна поразка 0:3 і виліт з елітного дивізіону Ліги Націй.

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