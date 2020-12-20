ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ярослава Магучіх

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

Другу сходинку у рейтингу найкращих атлетів 2020 року Ярослава Магучіх.

Ярослава Магучіх вразила світ легкої атлетики торік, коли через 11 днів після настання свого повноліття, взяла "срібло" чемпіонату світу у Катарі. Виходить так, що на кожному світовому форумі Україна презентує нову зірочку-висотницю, адже 2017-го року такою ж чарівною "срібною" несподіванкою стала Юлія Левченко, котра зійшла на світовий подіум у 19 років. Ярославі ж титул віце-чемпіонки приніс феєричний стрибок на 2.02, після чого вона ще й підкорила фантастичні 2,04, ставши наймолодшою призеркою чемпіонатів світу в історії стрибків у висоту. Стадіон "Халіфа Інтернешнл" у Досі для Ярослави є знаковим – п’ятьма місяцями раніше там же Магучіх виграла свою дебютну Діамантову Лігу! Зайве казати, що й тут вона "освіжила" вікову планку переможців.

Цього ж року Магучіх ще двічі перемогла на діамантових змаганнях, довівши число своїх тріумфів на найбільш престижному з комерційних турнірів Світової Атлетики до трьох. В обох цих турнірах Ярослава зуміла випередити свою землячку-опонентку Юлію Левченко. У Монако Магучіх перемогла через меншу кількість спроб (обоє стрибнули 1.98), а у Стокгольмі Ярославі підкорилися 2 метри при 1.98 у Юлі. Водночас Левченко перемогла Магучіх на третьому з “діамантових турнірів” цього року – у Римі, а також на престижних міжнародних турнірах у Німеччині і Польщі, стрибнувши на останньому 2.00. За цим показником дівчата розділили перше місце у світовому рейтингу висотниць літнього сезону.

А от у річному рейтингу змагань у приміщенні Ярослава цього року одноосібно перша – її 2.02, підкорені в останній день січня у Карлсруе, стали найкращим результатом року "під дахом". Цією висотою Магучіх перевершила свій же світовий рекорд серед юніорів. Попередні 2.01 українка також взяла 2020-го – відтак за рік Ярослава встановила одразу два світових рекорди (юніорських), які одночасно стали й національними рекордами України у приміщенні. До слова, Ярославині 2.02 і 2.04 на дорослому чемпіонаті світу-2019 також є найвищими досягненнями юніорок планети на повітрі.

Стрімкий злет Ярослави Магучіх – свідчення колосального таланту, який віднайшли у собі молода атлетка та її тренер Тетяна Степанова. Хто-зна, чи таких же висот уродженка Дніпра досягла б у карате, куди слідом за старшою сестрою привели її батьки. Але Ярослава відчула, що це – не її спорт. У легкій атлетиці перепробувала теж кілька видів – біг з бар’єрами, стрибки у довжину… Аж поки не знайшла, що її – це саме польоти у висоту.

Те, що талант у дівчини є і він світового рівня, спочатку показали юнацькі змагання – за 2017-2018-ий Магучіх виграла чемпіонати світу та Європи серед юнаків та юнок (U-18), а також Юнацькі Олімпійські Ігри в Буенос-Айресі. У 19-му спочатку виграла Європу U-20, а тоді високо підняла свої ставки у дорослому спорті, а вже нинішній рік завершує на першій сходинці Світового туру у приміщенні. Ярослава демонструє постійний прогрес, при цьому зберігаючи природній спокій і не розплескуючи емоцій.

З усього видно, що 19-річна спортсменка вміє концентруватися на своєму виконанні у секторі і психологічно відгороджуватися від усього зайвого. А ще має здатність правильно ловити кураж: на тому ж чемпіонаті світу 2019-го року вона сама вирішила стрибати 2.04, хоч 2.02 уже принесли їй медаль. І взяла! Причому зуміла це зробити з третьої спроби! Риси характеру, що притаманні лише сильним особистостям.

Зростаючи у сильній конкуренції з іншими українськими висотницями Юлією Левченко та Іриною Геращенко, Ярослава Магучіх не дарма вважається однією з головних наших надій на Олімпіаду в Токіо. Вона не приховує, що золота олімпійська медаль – її головна мета у спорті. А коли бачиш мету і віриш у себе, шанси здійснити задумане доволі високі.

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