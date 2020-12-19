Захисник Шахтаря допоміг з покупкою одягу дітям в Бразилії

Правий фулбек Шахтаря Додо, який проводить відпустку в Курітібі, напередодні допоміг кільком місцевим хлопчакам, придбавши для них новий одяг.

Ситуація сталася спонтанно. Додо ходив по магазинах, як раптом на вулиці до нього підійшла група хлопчаків і попросила грошей. Футболіст почав з'ясовувати, для чого їм потрібні кошти, а коли зрозумів, що тим нічого носити, взяв дітей з собою в торговий центр.

Спочатку ті боялися, що охорона не впустить їх у приміщення торгового центру, і сек'юріті дійсно спробували заборонити хлопчикам увійти, але втрутився Додо і за його сприяння ті змогли відвідати всі необхідні магазини.

У підсумку футболіст Шахтаря купив всі необхідні хлопчикам речі, і був дуже щасливий, що зумів допомогти тим, хто цього дійсно потребував.

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