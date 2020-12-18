Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії

Джерело - Чемпіон.

14 листопада 2018 року титуловані український армрестлери Андрій Пушкар, Олег Жох і його батько Сергій потрапили у жахливу аварію на трасі "Київ – Чоп" під Рівним. Спортсмени поспішали до Львова, звідки мали летіти на турнір до Польщі.

Їхній автомобіль, як повідомили у поліції, ймовірно, занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з вантажівкою. Водій вантажівки не постраждав. Всі учасники ДТП були тверезі.

Андрій Пушкар і Сергій Жох загинули на місці. Олега з важкими травмами доставили до реанімації. Після цього спортсмен проходив довгий курс реабілітації.

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Після аварії, йому довелося заново вчитися ходити та орієнтуватися у просторі через пошкодження мозку. Довгий час не міг згадати деякі обставини, через які опинився у лікарні, бо мав проблеми із короткочасною пам'яттю.

"Починав тренуватися з 2-3 кг гантелями. Зараз вага вже трохи більша, але це ще далеко не те, чого б хотілося. Руки повернути легко, але потрібно ще розібратися з головою. Це найголовніше. У мене були серйозні травми голови, пам’ять ще треба повертати. Відновлення йде за планом, але потрібно багато працювати над собою", - говорив Жох в одному з інтерв'ю.

Дружина загиблого Андрія Пушкаря хотіла довести, що саме Олег Жох був за кермом, а не його батько.

"Люди, зрозумійте, я не хочу садити Жоха за ґрати, мені це ні до чого. Хай живе, тренується і займається собі на здоров’я. Мені потрібно почути та озвучити правду про те, що трапилося, як відбулося ДТП, чому і хто у ньому відповідальний. Я тоді заспокою душу, свою та Андрієву. Одного разу під час роботи в Києві мені почав ставити питання про аварію один юрист-криміналіст. Послухав і каже: "Ви знаєте, те, що ви говорите, не сходитися з фактами про аварію і з характером травм на тілі як Олега Жоха, так і померлого, його батька. Так не буває. Травми говорять, що за кермом був Олег". Тобто, криміналіст вказав мені, що характер уражень Олега такий, як стається, коли людина сидить за кермом автомобіля. Тут я знову потрапила в шок. Виринули й слова слідчої: "Коли вас будуть питати, хто сидів за кермом, кажіть, що батько Олега".

Олега здивувала така поведінка Світлани. Хлопець розповів, як усе було насправді:

"Я пам‘ятаю як ми їхали з татом, за м. Дубно в придорожньому кафе ми пообідали поки чекали Андрія Пушкаря. Його привезла дружина Світлана Пушкар. Ми сіли в автомобіль мого тата: тато за кермо, я на пасажирське переднє сидіння, Андрій на заднє пасажирське сидіння. Так ми їхали не довго, далі в моїй пам‘яті палата реабілітаційного центру", – написав він.

Спортсмен наголосив, що його вини у ДТП немає та додав, що співчуває Світлані та розділяє її втрату.

"Таке враження, що є дві різні Світлани. Одна допомагала мені вижити і правдиво свідчила, а другій заважає моє життя і її свідчення змінилися. Чи не прослідковується тут вплив третіх зацікавлених осіб?!", – підсумував Олег Жох.

Олег Жох тріумфально повернувся в спорт. У березні виступаючи у ваговій категорії 80 кілограмів на ліву руку, здобув звання чемпіона України. А зовсім нещодавно рівнянин виграв і Кубок України в цій категорії.

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