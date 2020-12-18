FIFA назвала лучшего игрока года

Международная федерация футбола провела полноценную церемонию, на которой был объявлен и награжден лучший игрок 2020 года. Любителям футбола даже была доступна возможность соответствующие ставки на потенциального победителя мероприятия на сайтах разнообразных букмекеров, например, здесь: https://fbbet.ru/. Личность победителя номинации стала совершеннейшей неожиданностью для большинства современных почитателей футбола. Больше подробностей читайте ниже.

Претенденты

На рассмотрение комиссии международной федерации футбола в 2020 году было подано относительно небольшое количество разнообразных кандидатов. За период текущего года, чести быть представленными в списке кандидатов удостоились только 11 претендентов. Скудность этого перечня объясняется в первую очередь тем, что общее количество разнообразных футбольных матчей было небольшим, а чемпионаты постоянно прерывались разнообразными карантинными мерами. Из действительно достойных кандидатов можно отметить:

Манчестер Сити – Кевин де Брюйне

Барселона - Лионель Месси

Реал – Серхио Рамос

ПСЖ – Неймар

Было среди претендентов и масса других, не менее достойных футболистов. К огромному сожалению почитателей футбола, из стран СНГ, ни один из футболистов стран бывшего СССР не был представлен в соответствующем перечне претендентов. Весьма вероятно, что в следующем году им повезёт немного больше, особенно с учётом того факта, что карантинные меры вскоре будут сняты и они получат возможность вновь полноценно тренироваться.

Тройка лидеров голосования

Среди всех представленных кандидатов были представители самых разных позиций. Вратари, нападающие, защитники – все они были представлены практически в равных пропорциях. После тщательного отбора и рассмотрения членами комиссии всех кандидатов, был сформирован список из трёх наиболее достойных спортсменов, которые вышли в финальный этап голосования. К списку этих кандидатов отнесли:

Лионель Месси

Роберт Левандовски

Криштиану Роналду

Этап отбора финальной тройки лидеров занял без малого порядка нескольких часов. Члены жюри очень долго обсуждали кандидатуры, анализировали показатели успешности выступлений разных футболистов, просматривали видеозаписи с лучшими моментами выступлений. Каждый из любителей футбола имел возможность лично наблюдать за процессом отбора и голосованием на специальном канале на Twitch, YouTube и нескольких других платформах для стримминга.

Победитель голосования

В конечном итоге, после длительных споров и рассуждений, а также детального анализа было названо имя лучшего футболиста года, по мнению международной, федерации футбола. Им был признан ни кто иной, как действующий чемпион Германии – Роберт Левандовски. Жюри и присутствующие на церемонии безотлагательно поздравили победителя и вручили ему кубок, а также соответствующие бумаги, подтверждающие его новый статус.

Лучший игрок 2020 года воспринял свой новый титул очень спокойно и с огромным достоинством, как и подобает истинному немцу. Его благодарственная речь была сухой и крайне сдержанной. Он быстро поблагодарил всех присутствующих, членов жюри за оказанную ему честь, а также отдельно отметил старания своей команды, а также всех тренеров, с которыми ему когда-либо доводилось работать и сотрудничать по ходу его карьеры.

Немного информации о Роберте Левандовски

Роберт Левандовски – это германский футболист, сумевший продемонстрировать довольно незаурядные успехи в своей сфере в этом году. Он, вместе со своей командой, умудрился не только собрать все внутренние награды внутри страны. Последние включают призы за Суперкубок Германии, кубок Германии, и немецкую Бундеслигу. Кроме того, также сумел внести существенный вклад в победу его команды на суперкубке Европы УЕФА, а также лиге Чемпионов.

Остается только поздравить действующего лучшего игрока по футболу с его новым званием и пожелать дальнейших успехов в карьере!

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