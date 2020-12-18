FIFA назвала лучшего игрока года

Международная федерация футбола провела полноценную церемонию, на которой был объявлен и награжден лучший игрок 2020 года. Любителям футбола даже была доступна возможность соответствующие ставки на потенциального победителя мероприятия на сайтах разнообразных букмекеров, например, здесь: https://fbbet.ru/. Личность победителя номинации стала совершеннейшей неожиданностью для большинства современных почитателей футбола. Больше подробностей читайте ниже.
Претенденты
На рассмотрение комиссии международной федерации футбола в 2020 году было подано относительно небольшое количество разнообразных кандидатов. За период текущего года, чести быть представленными в списке кандидатов удостоились только 11 претендентов. Скудность этого перечня объясняется в первую очередь тем, что общее количество разнообразных футбольных матчей было небольшим, а чемпионаты постоянно прерывались разнообразными карантинными мерами. Из действительно достойных кандидатов можно отметить:
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Манчестер Сити – Кевин де Брюйне
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Барселона - Лионель Месси
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Реал – Серхио Рамос
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ПСЖ – Неймар
Было среди претендентов и масса других, не менее достойных футболистов. К огромному сожалению почитателей футбола, из стран СНГ, ни один из футболистов стран бывшего СССР не был представлен в соответствующем перечне претендентов. Весьма вероятно, что в следующем году им повезёт немного больше, особенно с учётом того факта, что карантинные меры вскоре будут сняты и они получат возможность вновь полноценно тренироваться.
Тройка лидеров голосования
Среди всех представленных кандидатов были представители самых разных позиций. Вратари, нападающие, защитники – все они были представлены практически в равных пропорциях. После тщательного отбора и рассмотрения членами комиссии всех кандидатов, был сформирован список из трёх наиболее достойных спортсменов, которые вышли в финальный этап голосования. К списку этих кандидатов отнесли:
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Лионель Месси
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Роберт Левандовски
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Криштиану Роналду
Этап отбора финальной тройки лидеров занял без малого порядка нескольких часов. Члены жюри очень долго обсуждали кандидатуры, анализировали показатели успешности выступлений разных футболистов, просматривали видеозаписи с лучшими моментами выступлений. Каждый из любителей футбола имел возможность лично наблюдать за процессом отбора и голосованием на специальном канале на Twitch, YouTube и нескольких других платформах для стримминга.
Победитель голосования
В конечном итоге, после длительных споров и рассуждений, а также детального анализа было названо имя лучшего футболиста года, по мнению международной, федерации футбола. Им был признан ни кто иной, как действующий чемпион Германии – Роберт Левандовски. Жюри и присутствующие на церемонии безотлагательно поздравили победителя и вручили ему кубок, а также соответствующие бумаги, подтверждающие его новый статус.
Лучший игрок 2020 года воспринял свой новый титул очень спокойно и с огромным достоинством, как и подобает истинному немцу. Его благодарственная речь была сухой и крайне сдержанной. Он быстро поблагодарил всех присутствующих, членов жюри за оказанную ему честь, а также отдельно отметил старания своей команды, а также всех тренеров, с которыми ему когда-либо доводилось работать и сотрудничать по ходу его карьеры.
Немного информации о Роберте Левандовски
Роберт Левандовски – это германский футболист, сумевший продемонстрировать довольно незаурядные успехи в своей сфере в этом году. Он, вместе со своей командой, умудрился не только собрать все внутренние награды внутри страны. Последние включают призы за Суперкубок Германии, кубок Германии, и немецкую Бундеслигу. Кроме того, также сумел внести существенный вклад в победу его команды на суперкубке Европы УЕФА, а также лиге Чемпионов.
Остается только поздравить действующего лучшего игрока по футболу с его новым званием и пожелать дальнейших успехов в карьере!
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