Страшний нокаут від Митрофанова. Суперника забирали з рингу на ношах

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Митрофанов боксуватиме за перший титул на профі-ринзі - пояс WBO Oriental у першій середній вазі з британцем Асіньєю Байфілдом в рамках вечору боксу в Києві. Бій відбудеться увечері 18 грудня.

Митрофанов переважив Байфілда напередодні бою

Ми вирішили згадати поєдинок Митрофанова проти Новака Радуловича.

Український середньоваговик здобув впевнену перемогу над Новаком жорстко нокаутувавши суперника в четвертому раунді. Серб не зміг піднятися - його забрали з рингу на ношах.

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