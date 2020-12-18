 ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков | Блоги | Champion.com.ua
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ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков

Сьогодні 10:13 Valeriy Ruchka 521 0
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Олексій Новиков

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році  сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

Трійку найкращих атлетів 2020-го відкриває атлет, який цього року здобув звання "Найсильнішої людини планети"

Стронгмени зазвичай перебувають у затінку олімпійських видів спорту і для того, щоби звернути на себе увагу суспільства, необхідно здобути найбільш престижний титул у цьому спорті – World Strongest Man. Такий спортивний подвиг здійснив 2004 року Василь Вірастюк і вся Україна дізналася  і про самого богатиря, і про вид спорту, в якому він виступав.  

І от через 16 років успіху, який з цілковитою впевненістю можна назвати феноменальним, досяг ще один українець – Олексій Новиков! Олексі усього 24 роки, він виріс на програмі "Богатирські Ігри", де головним героєм був Василь Вірастюк. Мріючи бути "таким, як Василь", Олексій з самого малечку тягав з братом та другом відра, наповнені водою. А ще всілякий реманент, який можна було знайти у дідусевому дворі, слугував малечі за стронгменівські снаряди. Про діда – мова окрема. Володимир Петрович Сухомлин був саме тим майстром, який виготовляв найперші снаряди для українських богатирів, а тому хлоп’ятам було що знайти собі для вправляння силою.

І ось підріс наш богатир Олекса, став парубком і вже у віці 20 років вперше виборов титул "Найсильнішої людини України", посунувши з трону шестиразового володаря цього звання досвідченого "Голіафа" Олександра Лашина. З цього моменту Новиков надійно закріпив за собою першу позицію в українському стронгмені, упродовж чотирьох років поспіль зберігаючи найпрестижніший національний трофей у своїй колекції. А 2018-го року переміг на чемпіонаті світу серед аматорів, виборовши право виступати в еліті стронгменів-професіоналів. І з цього моменту Олексій Новиков почав збирати колекцію тріумфів на престижних турнірах у світі спорту людей, яких на планеті Земля вважають найсильнішими.

Пандемійний 2020-ий, як і для всього спорту, був позначений для світового стронгмену "масовим" скасуванням змагань. До настання планетарного карантину українець виступив на турнірі "Арнольд Стронгмен Класик", де став п’ятим. Уже за часів пандемії Олексій встановив у поширеному нині режимі онлайн світовий рекорд, 11 разів піднявши 100-кілограмову гантелю "Дамбл" за 75 секунд. До турніру "Найсильніша людина України", що відбувся наприкінці вересня, Новиков не брав участі в українських турнірах, що, врешті, вилізло йому боком. У вирішальний момент турніру "Богатир року" титул найсильнішого у киянина відібрав інший талановитий український стронгмен – Павло Кордіяка зі Львова. Однак запекла конкуренція, яка розгорнулася між хлопцями, стала для Новикова водночас і холодним душем, і доброю підготовкою перед турніром "Найсильніша Людина планети".

Цьогорічний WSM за участю 25 найкращих за рейтингом  атлетів світу  відбувся на Флориді, з усіма  жорсткими карантинними обмеженнями. Українець впевнено виграв кваліфікацію, а у фіналі швидко захопив лідерство, встановивши уже другий за рік світовий рекорд – цього разу у тязі. Наш атлет зафіксував 537,5 кг! 

У другий день фіналу Олексій нікого не підпустив до першого місця, здобувши вирішальну перемогу у підйомі "Куль Атласа", так само, як і Василь Вірастюк 16 років тому! У цьому – символізм і спадок поколінь. Те, що розвинув Василь, продовжила в останнє десятиріччя  (2009 – 2020 роки) Федерація стронгмену України на чолі із Сергієм Конюшком (Вірастюк тут у статусі почесного президента). Систематичні змагання, які формують регулярні сезони у трьох лігах, та відбір талановитих атлетів зробив можливим зростання такого унікального стронгмена, яким без сумніву, є Олексій Новиков.

Свою найбільшу поки що спортивну перемогу в житті Олекса  здобув всього лише через тиждень після того, як залишив цей світ його дідусь, який власне й привив онуку любов до богатирського спорту. "Діду, це все – для Тебе, ти мені допомагав під час змагань і був весь час зі мною …знаю, ти все бачиш і так…" – написав Олексій після перемоги у соцмережах. Зворушлива історія справжнього чемпіона, яка відбулася на наших очах.

У той час, як багато головних змагань 2020-го року були скасовані, найбільш важливий старт стронгменів таки відбувся і це ще одна вагома підстава високого місця стронгмена Олексія Новикова у рейтингу ТОП-10. А попереду у чемпіона  – нові випробування й нові вершини. Зокрема, у березні – черговий надпрестижний турнір "Арнольд Стронгмен Класик", який свого часу так і не підкорився Василеві Вірастюку. Тож хай ці бар’єри здолає нове покоління українських стронгменів!

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