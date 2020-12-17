Скрєпний Газпром: у чемпіонаті Росії виник грандіозний скандал

Джерело - Чемпіон.

Черговий скандал розгорається в чемпіонату Російської Прем'єр-ліги. Матч 19 туру між Зенітом і Спартаком мав відбуватися без глядачів на трибунах, принаймні так було оголошено в офіційному протоколі напередодні гри.

Присутність глядачів передбачалася лише на трибунах із підвищеним рівнем безпеки (скайбокси та інше - Чемпіон). Проте, уже на самоу початку гри, виникла сутичка між ультрасами команд, які, ворожнеча між якими триває багато років. А вже протягом гри коментатори зауважили, що глядачі починають з'являтися й на інших трибунах.

Російська Прем'єр-ліга вимагає пояснення в господарів поля через даний інцидент. Хоча відомо, що футбольний клуб Зеніт належить Газпрому, а сама ліга є кишеньковою для корпорації.

Нагадаємо, сама гра завершилася перемогою Зеніта - 3:1, а переможний гол шикарним пострілом на рахунку ексгравця збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракицького.

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