ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Ольга Харлан

Видатна українська фехтувальниця – на четвертій позиції у рейтингу Найкращих спортсменів 2020 року

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

4 місце - Ольга Харлан

Ольга Харлан – спортсменка, яку знає весь світ. Оля – справжній "трейд-марк" України: недарма саме їй компанія Mattel присвятила одну із іменних ляльок "Барбі" – улюбленої іграшки всіх дівчаток планети. Трапилося це, до речі, у березні року, що от-от завершиться. Але, певна річ, не ця подія є головним досягненням Ольги Харлан 2020-го. Хоч це безумовний наслідок її багаторічної блискучої кар’єри, яку спортсменка, котру без жодних сумнівів, слід називати легендарною, підтверджує рік у рік.

2020-ий Ольга завершує на першій позиції у світовому рейтингу Міжнародної федерації фехтування серед шаблісток, уп’яте здобуваючи Кубок світу. За цим показником Харлан зрівнялася з іншим легендарним українським фехтувальником – рапіристом Сергієм Голубицьким. Мова лише про світовий Кубок, бо за титулами чемпіонки світу, Європи та олімпійськими здобутками Ольга вже давно обійшла пана Сергія. Просто на мить задумайтеся над цими цифрами – 6 перемог на чемпіонатах світу (а всього 15 медалей) і 8 титулів чемпіонки Європи (всього – 19 медалей)!!! Хто ще може з нею зрівнятися із сучасних українських атлетів останньої декади? Правильно – ніхто.

На турнірах світового Кубку-2020 Оля встигла виступити до пандемії. Двічі перемогла – на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті та на Гран-прі Монреаля, а ще одного разу взяла бронзу (на етапі Кубка світу в Орлеані). Виграти більше завадило скасування змагань через небачену для сучасного людства епідемію. Власне, з цієї причини, як відомо, поки не відбулася й Олімпіада, на якій Ольга Харлан традиційно перебуває у статусі фаворита. У неї уже є більше, ніж повний комплект олімпійських нагород – командні "золото" й "срібло" та дві індивідуальні "бронзи". Однак який же атлет, тим більше такої величини, не прагне знову зійти на подіум.

У Токіо, вперше за часів Олімпіад, в усіх видах фехтування відбудуться і командні, і індивідуальні змагання, що для шаблісток означає повторення програми Ігор 2016 року, на яких Харлан взяла "срібло" з командою і "бронзу" в індивідуальному турнірі. Обидві ці медалі надзвичайно цінні, однак можна здогадатися, яке таємне бажання заховане у серці Олі. Про це вона ніколи не скаже наперед, бо традиційно переходить "у режим тиші" перед найважливішими змагання. Та й про це її не треба запитувати. Усі і так все розуміють. Чого прагне й чого хоче фехтувальниця унікальної техніки і вражаючої концентрації. Досвід, швидкість мислення і техніка Харлан – це її великі плюси. Тому просто вболіваймо за неї, бо вона така одна: уже давно не вовченя, а справжня, безжальна до опонентів, Вовчиця.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua