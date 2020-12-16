Джерело - Чемпіон.

Тім Цзю, який є сином колишнього чемпіона світу Кості Цзю, переміг представника Нової Зеландії Боуїна Моргана нокаутом в першому раунді.

Цзю-молодший захистив титули чемпіона Австралії і Азії за версією IBF (Міжнародної федерації боксу) і пояс WBO Global (Всесвітньої боксерської організації) в середній вазі (до 72,6 кг).

Для 26-річного Тіма Цзю ця перемога стала 17-ю у 17-ти поєдинках на професійному рингу.

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