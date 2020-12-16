Найрідніший італійський клуб. Мілану 121 рік!

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 грудня один з найвідоміших клубів світу та найуспішнішим на міжнародному рівні серед італійських футбольних клубів - Мілану 121 рік.

Мало хто знає, що один з найвідоміших символів Італії, такий як ФК Мілан, був фактично заснований двома англійськими емігрантами, Гербертом Кілпіном і Альфредом Едвардсом. Точна дата заснування - 16 грудня 1899 року. З самого початку клуб був частково футбольним і частково клубом гри в крикет - в цей час клуб називав себе Milan Foot-Ball і Cricket Club - але досить скоро футбол став переважаючим, і клуб пізніше змінив назву в 1919 році на Milan FC (назва знову зміниться, спочатку на Milan Associazione Sportiva, а потім на Associazione Calcio Milan).

Міланський футбольний клуб швидко зарекомендував себе, вигравши своє перше скудетто два роки по тому, а потім послідували ще дві перемоги в 1906 і 1907 роках.

Після розколу в клубі, який призвів до заснування головного суперника Інтера, Мілану необхідно було пройти понад 40 років для завоювання свого наступного титулу. Він з'явився в 1951 році з приходом знаменитого шведського тріо, відомого як GreNoLi: Гуннар Грен, Гуннар Нордаль (досі найкращий бомбардир клубу з 221 голом) і Нільс Лідхольм. Наступні 20 років були набагато упішніші до італійського клубу, який виграв ще сім скудетто, два європейських Кубка і два Кубки володарів кубків, а також чотири трофеї Coppa Italia.

Скандал з договірними матчами

За цим пішов період занепаду. Після скандалу з договірними матчами в Тотонеро в 1980 році, коли гравці і чиновники робили ставки на ігри, Мілан був покараний і понижений у Другий дивізіон (президент Феліче Коломбо був довічно відсторонений від футболу). Попри те, що клуб повернувся в Серію А вже в наступному, 1982 році, він знову вибув. Мілану вдалося повернутися до вищого дивізіону, але клуб незабаром опинився на межі банкрутства, перед його придбанням Сільвіо Берлусконі в 1986 році.

Скандальний медіамагнат і політик Сільвіо Берлусконі був власником Мілана понад двадцять років, до 2017 року, коли клуб був проданий китайському інвестору.

Найвеличніша команда в історії

Берлусконі повернув Мілан на шлях слави. Керований талановитим молодим тренером Арріго Саккі, Мілан швидко став потужною силою, вигравши свій одинадцятий Скудетто в 1988 році і два європейських кубка в наступні два роки. Міланська команда, з неперевершеним голландським тріо Рууда Гулліта, Франка Райкарда і Марко ван Бастена, була визнана найвеличнішою в історії футболу. Крім величезної кількості талантів на полі це був також успіх, який був обумовлений зональною системою розстановки Саккі.

Домінування клубу тривало в 90-і роки на чолі з Фабіо Капелло. У цей період "Gli Invicibili" (укр. "непереможні"), як стали називати клуб, додав п'ять додаткових Скудетто до свого рахунку, а також ще один трофей Ліги чемпіонів з пам'ятним розгромом 4:0 над Барселоною у фіналі. Голландські зірки зникли, але їх замінили інші зірки, такі як Марсель Десаї, Деян Савічевич і Звонімір Бобан.

Нове тисячоліття

З початку 2000-х Мілан був менш успішним через домінування Інтера, але клубу все ж вдалося виграти ще два Скудетто, дві Ліги чемпіонів і свій п'ятий титул Coppa Italia. А Дербі делла Мадонніна або Деббі ді Мілано між Міланом і Інтером є одним із найзапекліших. Одними з найяскравіших гравців "россонері", в новому тисячолітті стали Андреа Пірло, Кларенс Зеєдорф, Кака, Алессандро Неста та, звісно ж, Андрій Шевченко.

Сьогодні головною зіркою Мілана є Златан Ібрагімович і наразі клуб досить сенсаційно очолює серію А. Сенсаційно, бо уже майже десятиліття триває гегемонія Ювентуса. Але шлях ще довгий...подивимось чи вийде у червоно-чорних знову стати найсильнішою командою Італії.

Головні трофеї

Чемпіонат Італії з футболу / Серія А: 18

Кубок Італії: 5

Кубок Європи / Ліга Чемпіонів: 7

Кубок володарів Кубків УЄФА: 2

Чемпіонат Італії з футболу: 1901, 1906, 1907

Серія А: 1950-51, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1967-68, 1978-79, 1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11

Кубок Італії: 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 2002-03

Кубок Європи: 1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90

Ліга Чемпіонів УЄФА: 1993-94, 2002-03, 2006-07

Кубок володарів Кубків УЄФА: 1967-68, 1972-73

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