 ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дмитро Підручний | Блоги | Champion.com.ua
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ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дмитро Підручний

Сьогодні 17:36 Valeriy Ruchka 116 0
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дмитро Підручний

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році  сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

На п’ятому щаблі рейтингу найкращих атлетів 2020 року  – капітан збірної України з біатлону

29-річний Дмитро Підручний отримав світове визнання минулого року, після історичного здобуття  світового "золота" у шведському Естерсунді. До цього моменту українські чоловіки-біатлоністи не здобували найвищих нагород на світових чемпіонатах, що й було належним чином оцінене спортивними медіа України. Унікальний тріумф визначив долю голосування Експертної Ради АСЖУ – Дмитро став найкращим атлетом 2019-го.

Часом так буває, що після успішного періоду в кар’єрі може зрадливо надійти певний спад. В усякому разі чемпіонат світу-2020 в Антгольці не був позначений для Дмитра сходженням на подіум. Однак уже через два тижні, на етапі Кубка світу в чеському Нове-Место, капітан привів збірну до знакового "срібла" в естафеті! На свій заключний етап Підручний пішов сьомим, а після другої стрільби конкуренцію за другу позицію українцеві складали швед та росіянин. Але швидкість і характерна для Дмитра харизма й самовіддача, які атлет вміє застосувати у вирішальні моменти, просто не залишили конкурентам шансів. Показавши абсолютно найкращі показники на четвертому етапі, Підручний на радість усій України влаштував одноосібний срібний фініш для нашої збірної. Таким чином, хлопці повторили найвище досягнення української чоловічої естафетної команди 19-річної давності! Однак нічого не минає просто так: наступного дня Дмитрові забракло якихось 3 секунд, щоби вперше у кар’єрі зійти на індивідуальний подіум на етапі Кубка світу.

А ще у короткому проміжку між чемпіонатом світу в Ангольці та етапом Кубка світу в Нове-Место Дмитро Підручний здобув дві нагороди на чемпіонаті Європи у Раубичах – індивідуальну "бронзу" у супер-спринті  та "золото" у змішаній естафеті. І, знову ж таки, майстерно довершив роботу збірної України на заключному етапі!

Відтак цьогорічна присутність лідера чоловічого українського біатлону у Десятці найкращих атлетів 2020-го абсолютно заслужена. Після перемоги минулого року п’ята позиція комусь може здатися спуском додолу, але ж у спорті, як у житті – пагорби виконують роль білих та чорних смуг.

Початок нового сезону складається непросто для українських біатлоністів, причиною чого є відсутність можливості для повноцінної підготовки за умов пандемії, зокрема закритого режиму європейських країн. Але наші хлопці й дівчата набирають за ходом сезону, тому є всі підстави очікувати кращих результатів у другому та третьому триместрах. А, можливо, вже й на заключному етапі першої третини сезону у Гогфільцен, що розпочинається вже післязавтра? Коли на чолі біатлонної дружини її капітан Дмитро Підручний, досвід і витримка якого робить різницю у вирішальні моменти змагання, надії на успіх міцніють.

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