 Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка

Сьогодні 13:07 Valeriy Ruchka 407 0
Легенда світового боксу. Найкращі бої у кар'єрі Володимира Кличка

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український суперважковаговик Володимир Кличко (64-5, 53 KO) увійшов до Міжнародної зали боксерської слави.

Офіційна церемонія їх включення відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті. Пригадуємо найкращі бої українського боксера. 

Володимир Кличко – Пае Вольфграм

4.08.1996

Запорукою успіху Володимира Кличка стала його перемога на Олімпіаді у Атланті у 1996 році. У фіналі він здолав Пае Вольфграма з Тонги та став першим у історії України олімпійським чемпіоном з боксу. А вже восени Кличко разом зі своїм братом Віталієм підписав контракт з німецькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion та розпочав професійну кар'єру.

Володимир Кличко – Кріс Берд

14.10.2000

Перемога над Крісом Бьордом принесла Володимиру Кличку перший титул чемпіона світу серед професіоналів. Крім поясу WBO, українець здобув ще й моральну сатисфакцію, помстившись американцю за поразку технічним нокаутом, якої він завдав Віталієві Кличку.

Володимир Кличко – Семюель Пітер

24.09.2005

У поєдинку проти Семюеля Пітера відбулося повернення Володимира Кличка до еліти надважкого дивізіону, після двох поразок – від Коррі Сандерса та Леймона Брюстера. Українець показав у цьому бою, що вміє тримати удар – він тричі побував у нокдауні, проте щоразу піднімався і здобув перемогу за очками.

Володимир Кличко – Девід Хей

2.07.2011

Володимир Кличко завдяки перемозі над Девідом Хеєм здійснив свою давню мрію – він відібрав у британця пояс WBA та зібрав разом з Віталієм Кличком усі чемпіонські титули у надважкій вазі. Українець переконливо виграв у Хея за очками, а в 11 раунді відправив його у нокдаун.

 

Володимир Кличко – Олександр Повєткін

5.10.2013

Поєдинок між Кличком та Повєткіним супроводжувався у Росії антиукраїнської істерією. Більше тим, хто її роздмухував запропонувати виявилося нічого. Володимир Кличко розгромив суперника у ринзі, вигравши усі 12 раундів та чотири разі відправив Повєткіна у нокдаун.

Володимир Кличко – Кубрат Пулєв

15.11.2014

До поєдинку проти Кубрата Пулєва з Болгарії Володимир Кличко довів, що його бої можуть бути надзвичайно видовищними і це безпосередньо залежить від його суперників. Пулєв ризикнув зійтися з українцем у відвертому розміні ударами і закінчив погано – він був нокаутований у 5-му раунді.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа

29.04.2017

Вперше за тривалий час Володимир Кличко не був фаворитом поєдинку. Не дивлячись на це, він дав Ентоні Джошуа справжній бій. Після нокдауну у 5 раунді він сам відправив суперника на підлогу і навіть міг його добити. Проте молодість виявилася сильнішою – у 11-му раунді рефері зафіксував перемогу Джошуа технічним нокаутом. Попри це, фахівці визнали цей бій кращим для Кличка не лише за останні роки, але в усій його кар'єрі.

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