 Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці | Блоги | Champion.com.ua
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Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці

Сьогодні 12:02 Valeriy Ruchka 242 0
Найдосвідченіший гравець УХЛ показав техніку катання
Ожеледь не перешкода: лідер збірної провів тренування на замерзлій вулиці

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно в Києві почався справжній погодний апокаліпсис - столицю залило дощем в мороз, що стало причиною появи крижаної кірки на дорогах. Через це стався колапс на дорогах столиці.

Ожеледь також покрила і тротуари, а всі вулиці перетворилися на ковзанку. Для хокеїстів така погода - не проблема. Варто тільки надіти ковзани, взяти в руки ключку і вийти на вулиці Києва, які тепер - суцільна хокейний майданчик.

Погодними умовами скористався і форвард Сокола і збірної України Андрій Міхнов. 

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