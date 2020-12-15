Топ-22 локації Києва для зимових видів спорту

Джерело - Mixsport.

Де в Києві можна порозважатися та активно відпочити взимку

Думаєте, що взимку в місті можна забути про активний відпочинок? А ось і ні! У Києві є безліч локацій, де ви можете займатися лижним спор-том, сноубордингом, сноукайтингом, хокеєм, керлінгом і, звичайно ж, кататися на ковзанах. Mixsport.pro ділиться столичними місцями для занять зимовими видами спорту.

Сноубординг і катання на лижах

1. Протасів Яр

— Рейтинг Google: 4,3.

Гірськолижний комплекс "Протасів Яр" розташовано в центрі Києва (вулиця Протасів Яр, 23-А)

Саме тут тренуються збірні команди України з гірськолижного спорту та сноубордингу, а також проводяться всеукраїнські та міжнародні змагання.

2. Goloseev Ski Park

— Рейтинг Google: 4,3.

— Рейтинг Facebook: 4,4.

Goloseev Ski Park розташовано в екологічно чистій зоні Голосіївського парку (вулиця Генерала Родимцева, 8). Тут знаходиться найдовший гірськолижний спуск в Києві з протяжністю 500 м. Кататися можна і на лижах, і на сноуборді. Також на території комплексу працює школа для дітей від 3 років і дорослих, де навчають катанню з нуля. Після актив-ного відпочинку можна розслабитися в лаунж-зоні й на фуд-корті.

3. Gvozdoff

— Рейтинг Google: 4,3.

— Рейтинг Facebook: 4,0.

Курортний комплекс Gvozdoff знаходиться в Київській області (вулиця Ярова, 30). Тут можна покататися на лижах і сноуборді. Для лижників розташовано 3 траси різної складності, а для сноубордистів створено окрему локацію. Для дітей працює школа, де навчають катанню.

Сноукайтинг

4. SKYCLUB

— Рейтинг Google: 4,0.

SKYCLUB проводить навчання зі сноукайтингу, а також видає спо-рядження напрокат. Кататися можна на 9 різних спотах. Виїзди прово-дяться в будь-який день, якщо дозволяє погода.

5. Windrider

— Рейтинг Google: 5,0.

— Рейтинг Facebook: 5,0.

Кайт-школа Windrider (знаходіться в спортивно-розважальному ком-плексі X-PARK) та навчає сноукайтингу і займається орендою і прода-жем спорядження. Заняття проходять в індивідуальному форматі.

6. Vitrolove

— Рейтинг Google: 5,0.

— Рейтинг Facebook: 5,0.

Кайт-школа Vitrolove (проспект Володимира Маяковського, 81/11) про-водить уроки сноукайтингу на засніжених полях під Києвом (поле за Троєщиною або Осещина) і на Київському водосховищі.

7. VKyachting

— Рейтинг Google: 5,0.

Яхт-клуб VKyachting проводить базове навчання сноукайтингу. Під час заняття ви отримаєте теоретичні знання про сноукайтинг, навчитеся керувати маленьким пілотним кайтом, а потім опануєте великий кайт і відпрацюєте навички рухів на сноуборді і лижах. Все необхідне спо-рядження видають на місці. Вам потрібно лише правильно одягнутися для тренування (лижний костюм, змінне взуття, шапка і рукавички).

Катання на ковзанах

8. Ice Dream в ТРЦ "Dream Town"

— Рейтинг Google: 4,4.

У ТРЦ "Dream Town" (Оболонський проспект, 1Б) працює крита ко-взанка, що вміщує 120 людей. Під час катання використовуються світ-лові спецефекти, які занурюють в атмосферу казки.

9. Ковзанка на ВДНГ

— Рейтинг Google: 4,6.

На території ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 9, Київ) традиційно в зимовий сезон працює відкрита ковзанка. Також на ВДНГ є велика крита льодова арена, на якій увесь рік проходять заняття з хокею та фігурного катання, але на період карантину її зачинено.

10. Льодова арена в ТРЦ "Термінал"

— Рейтинг Google: 4,5.

ТРЦ "Термінал" знаходиться неподалік від Києва — у Броварах (ву-лиця Київська, 316). У "Терміналі" розташована крита льодова арена, яка вміщує до 200 осіб. Також тут часто проводять змагання з хокею та фігурного катання.

11. Льодовий стадіон

— Рейтинг Google: 4,6.

Одна з найперших відкритих ковзанок Києва (проспект Академіка Глушкова, 9). Вона працює тільки при мінусовій температурі. Найкра-ще тут кататися тим, у кого вже є досвід і хоча б мінімальні навички. Перебувати на льоду можна до 2-х годин з моменту входу.

12. Roshen Winter Village

— Рейтинг Google: 4,5.

На території кондитерської фабрики Roshen в грудні традиційно відкривають святкове містечко з фуд-кортом, ярмарком, ялинкою і ве-ликою відкритою ковзанкою.

Бігові лижі

13. X-PARK

— Рейтинг Google: 4,6.

— Рейтинг Facebook: 4,4.

У спортивно-розважальному комплексі X-PARK (парк Муромець) можна орендувати бігові лижі і вирушити кататися на них територією парку "Муромець". Для оренди є 50 пар лиж. У комплект входять також па-лиці й черевики.

14. Прокат бігових лиж від veliki.ua

— Рейтинг Facebook: 4,1.

Сервіс активного відпочинку Veliki.ua видає в оренду бігові лижі. У Києву працює 3 точки прокату.

Адреси:

— вул. Княжий Затон, 11 (м. Позняки).

15. veliki.ua вул. Федора Максименка, 78 (Пуща-Водиця)

16. veliki.ua вул. Дегтярівська, 51В (м. Берестейська)

17. Прокат бігових лиж від

— Рейтинг Google: 4,7.

— Рейтинг Facebook: 5,0.

Пункт прокату бігових лиж Bikemotive знаходиться в Голосіївському парку (вул. Генерала Родимцева, 11). Разом з лижами тут видають та-кож палиці й черевики.

18. Оренда бігових лиж від Amigos tour

— Рейтинг Google: 4,4.

— Рейтинг Facebook: 4,6.

Центр Amigos tour розташовано на території спортивно-оздоровчої бази "Зеніт" (вулиця Труханівська, 5, Гідропарк). У комплекті з лижами йдуть черевики і палиці. Також новачки можуть безкоштовно пройти інструктаж.

Хокей

19. Льодова арена "Шалетт"

— Рейтинг Google: 4,6.

На території льодової арени "Шалетт" (вулиця Міста Шалетт, 6) про-ходять заняття хокейної школи клубу "Білі ведмеді". У школі навчають дорослих і дітей з будь-яким рівнем підготовки. Тренування проходять 2 рази на тиждень у вечірній час. Перше заняття — безкоштовно.

20. Льодова арена на ВДНГ

— Рейтинг Google: 4,5.

На базі льодової арени ВДНГ (пр. Ак. Глушкова, 1, ВДНГ, павільон 16а) працює школа хокею для дорослих. Заняття проходять у п'ятницю і су-боту. Однак на період карантину льодову арену зачинено.

21. Ковзанка на Гідропарку

— Рейтинг Google: 4,2.

На території Гідропарку розташовано відкриту ковзанку. Працює тіль-ки при мінусовій температурі. На ковзанці можна просто покататися на ковзанах або ж орендувати її для гри в хокей.

Керлінг

22. Спеціалізована арена для керлінгу в ТРЦ "Dream Town"

— Рейтинг Google: 4,5.

У Києві існує одна спеціалізована арена для керлінгу (пр-т Оболонсь-кий 1-б) Тут тренується українська збірна, однак всі охочі також мо-жуть спробувати себе в цьому виді спорту. Крім того, на ній будуть проводити професійні змагання, комерційні турніри, сімейні та корпо-ративні активні свята.

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