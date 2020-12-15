Топ-22 локації Києва для зимових видів спорту

Джерело - Mixsport.
Де в Києві можна порозважатися та активно відпочити взимку
Думаєте, що взимку в місті можна забути про активний відпочинок? А ось і ні! У Києві є безліч локацій, де ви можете займатися лижним спор-том, сноубордингом, сноукайтингом, хокеєм, керлінгом і, звичайно ж, кататися на ковзанах. Mixsport.pro ділиться столичними місцями для занять зимовими видами спорту.
Сноубординг і катання на лижах
1. Протасів Яр
— Рейтинг Google: 4,3.
Гірськолижний комплекс "Протасів Яр" розташовано в центрі Києва (вулиця Протасів Яр, 23-А)
Саме тут тренуються збірні команди України з гірськолижного спорту та сноубордингу, а також проводяться всеукраїнські та міжнародні змагання.
— Рейтинг Google: 4,3.
— Рейтинг Facebook: 4,4.
Goloseev Ski Park розташовано в екологічно чистій зоні Голосіївського парку (вулиця Генерала Родимцева, 8). Тут знаходиться найдовший гірськолижний спуск в Києві з протяжністю 500 м. Кататися можна і на лижах, і на сноуборді. Також на території комплексу працює школа для дітей від 3 років і дорослих, де навчають катанню з нуля. Після актив-ного відпочинку можна розслабитися в лаунж-зоні й на фуд-корті.
3. Gvozdoff
— Рейтинг Google: 4,3.
— Рейтинг Facebook: 4,0.
Курортний комплекс Gvozdoff знаходиться в Київській області (вулиця Ярова, 30). Тут можна покататися на лижах і сноуборді. Для лижників розташовано 3 траси різної складності, а для сноубордистів створено окрему локацію. Для дітей працює школа, де навчають катанню.
Сноукайтинг
4. SKYCLUB
— Рейтинг Google: 4,0.
SKYCLUB проводить навчання зі сноукайтингу, а також видає спо-рядження напрокат. Кататися можна на 9 різних спотах. Виїзди прово-дяться в будь-який день, якщо дозволяє погода.
5. Windrider
— Рейтинг Google: 5,0.
— Рейтинг Facebook: 5,0.
Кайт-школа Windrider (знаходіться в спортивно-розважальному ком-плексі X-PARK) та навчає сноукайтингу і займається орендою і прода-жем спорядження. Заняття проходять в індивідуальному форматі.
6. Vitrolove
— Рейтинг Google: 5,0.
— Рейтинг Facebook: 5,0.
Кайт-школа Vitrolove (проспект Володимира Маяковського, 81/11) про-водить уроки сноукайтингу на засніжених полях під Києвом (поле за Троєщиною або Осещина) і на Київському водосховищі.
7. VKyachting
— Рейтинг Google: 5,0.
Яхт-клуб VKyachting проводить базове навчання сноукайтингу. Під час заняття ви отримаєте теоретичні знання про сноукайтинг, навчитеся керувати маленьким пілотним кайтом, а потім опануєте великий кайт і відпрацюєте навички рухів на сноуборді і лижах. Все необхідне спо-рядження видають на місці. Вам потрібно лише правильно одягнутися для тренування (лижний костюм, змінне взуття, шапка і рукавички).
Катання на ковзанах
8. Ice Dream в ТРЦ "Dream Town"
— Рейтинг Google: 4,4.
У ТРЦ "Dream Town" (Оболонський проспект, 1Б) працює крита ко-взанка, що вміщує 120 людей. Під час катання використовуються світ-лові спецефекти, які занурюють в атмосферу казки.
— Рейтинг Google: 4,6.
На території ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 9, Київ) традиційно в зимовий сезон працює відкрита ковзанка. Також на ВДНГ є велика крита льодова арена, на якій увесь рік проходять заняття з хокею та фігурного катання, але на період карантину її зачинено.
10. Льодова арена в ТРЦ "Термінал"
— Рейтинг Google: 4,5.
ТРЦ "Термінал" знаходиться неподалік від Києва — у Броварах (ву-лиця Київська, 316). У "Терміналі" розташована крита льодова арена, яка вміщує до 200 осіб. Також тут часто проводять змагання з хокею та фігурного катання.
11. Льодовий стадіон
— Рейтинг Google: 4,6.
Одна з найперших відкритих ковзанок Києва (проспект Академіка Глушкова, 9). Вона працює тільки при мінусовій температурі. Найкра-ще тут кататися тим, у кого вже є досвід і хоча б мінімальні навички. Перебувати на льоду можна до 2-х годин з моменту входу.
— Рейтинг Google: 4,5.
На території кондитерської фабрики Roshen в грудні традиційно відкривають святкове містечко з фуд-кортом, ярмарком, ялинкою і ве-ликою відкритою ковзанкою.
Бігові лижі
13. X-PARK
— Рейтинг Google: 4,6.
— Рейтинг Facebook: 4,4.
У спортивно-розважальному комплексі X-PARK (парк Муромець) можна орендувати бігові лижі і вирушити кататися на них територією парку "Муромець". Для оренди є 50 пар лиж. У комплект входять також па-лиці й черевики.
14. Прокат бігових лиж від veliki.ua
— Рейтинг Facebook: 4,1.
Сервіс активного відпочинку Veliki.ua видає в оренду бігові лижі. У Києву працює 3 точки прокату.
Адреси:
— вул. Княжий Затон, 11 (м. Позняки).
15. veliki.ua вул. Федора Максименка, 78 (Пуща-Водиця)
16. veliki.ua вул. Дегтярівська, 51В (м. Берестейська)
— Рейтинг Google: 4,7.
— Рейтинг Facebook: 5,0.
Пункт прокату бігових лиж Bikemotive знаходиться в Голосіївському парку (вул. Генерала Родимцева, 11). Разом з лижами тут видають та-кож палиці й черевики.
18. Оренда бігових лиж від Amigos tour
— Рейтинг Google: 4,4.
— Рейтинг Facebook: 4,6.
Центр Amigos tour розташовано на території спортивно-оздоровчої бази "Зеніт" (вулиця Труханівська, 5, Гідропарк). У комплекті з лижами йдуть черевики і палиці. Також новачки можуть безкоштовно пройти інструктаж.
Хокей
— Рейтинг Google: 4,6.
На території льодової арени "Шалетт" (вулиця Міста Шалетт, 6) про-ходять заняття хокейної школи клубу "Білі ведмеді". У школі навчають дорослих і дітей з будь-яким рівнем підготовки. Тренування проходять 2 рази на тиждень у вечірній час. Перше заняття — безкоштовно.
— Рейтинг Google: 4,5.
На базі льодової арени ВДНГ (пр. Ак. Глушкова, 1, ВДНГ, павільон 16а) працює школа хокею для дорослих. Заняття проходять у п'ятницю і су-боту. Однак на період карантину льодову арену зачинено.
— Рейтинг Google: 4,2.
На території Гідропарку розташовано відкриту ковзанку. Працює тіль-ки при мінусовій температурі. На ковзанці можна просто покататися на ковзанах або ж орендувати її для гри в хокей.
Керлінг
22. Спеціалізована арена для керлінгу в ТРЦ "Dream Town"
— Рейтинг Google: 4,5.
У Києві існує одна спеціалізована арена для керлінгу (пр-т Оболонсь-кий 1-б) Тут тренується українська збірна, однак всі охочі також мо-жуть спробувати себе в цьому виді спорту. Крім того, на ній будуть проводити професійні змагання, комерційні турніри, сімейні та корпо-ративні активні свята.
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