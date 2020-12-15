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ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дар'я Білодід

Сьогодні 09:19 Андрій Твердохліб 611 0
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Дар'я Білодід

Джерело - АСЖУ.

Асоціація спортивних журналістів України традиційно визначила українських атлетів за підсумками їхніх виступів у 2020 році. Голосування Експертної Ради АСЖУ, до якого входять 12 авторитетних українських спортивних журналістів – членів правління організації, визначило когорту саме тих, хто у цьому році  сформував ТОП-10. Лауреати року будуть оголошені в зворотньому відліку протягом 10 днів, починаючи з 11 грудня.

Тому ми продовжуємо. 7 місце - Дар'я Білодід.

Як відомо, для Дар’ї  не існує жодного іншого місця, крім першого. Тому, швидше за все, конкурувати б їй цього року за подіум у Всеукраїнському рейтингу, якби не скасовані через пандемію старти і передусім Олімпіада. До слова, це третій поспіль для Білодід ТОП-10: торік киянка посіла другу сходинку рейтингу, а також була серед номінантів на звання Найкращої спортсменки 2019-го за версією AIPS. Але 2020-ий став для дзюдо аж надто "мілким" на змагання. Із майже трьох десятків турнірів, які за звичних обставин заплановані у річному календарі дзюдоїстів, цьогоріч відбулося лише три, у двох з яких наша героїня взяла участь. Ще до пандемії, на початку лютого,  Дар’я впевнено перемогла на змаганні категорії Grand Slam у Парижі у ваговій категорії до 48 кг.

А от у жовтні, на першому пост-карантинному турнірі тієї ж серії Grand Slam у Будапешті зазнала першої поразки з березня 2019-го. Дар’я виступала у незвичній для себе ваговій категорії – до 52 кілограмів. Переможну смугу Білодід із 20 виграних сутичок поспіль перервала досвідчена румунка Андреа Чіту, яка зуміла провести прийом і відбити атаки нашої чемпіонки у півфіналі. Після цього українська "Анаконда" розізлилася не на жарт, вигравши чисто (на "іппон")  два втішних поєдинки та здобувши "бронзу" турніру. Щодо категорії, то Дарія не перейшла до неї: через пандемію та відсутність стартів вага атлетики, цілком закономірно, дещо зросла. Однак на сімейній раді атлетка та її батьки-тренери Світлана Кузнєцова й Геннадій Білодід вирішили не зганяти вагу, оскільки за таких умов зріс би ризик підхопити надокучливий та небезпечний вірус.

На жаль, простудне захворювання (на щастя, не COVID-19) таки "наздогнало" Дар’ю у листопаді – лікувальний курс антибіотиків значно ослабив організм, тому нещодавній чемпіонат Європи Білодід пропустила вимушено.

Та хвороба уже позаду й  амбіційна  чемпіонка з упевненістю дивиться у новий сезон, який таки має бути олімпійським. Чимало престижних змагань відбудеться ще до Токіо. Уже 11-13 січня у Катарі пройде елітний "Мастерс", право на виступ в якому здобувають лише 36 найкращих за рейтингом дзюдоїстів. Згодом підуть "Гранд-Слеми": Ізраїль, Узбекистан, Грузія і так далі. Потім – чемпіонат Європи і чемпіонат світу, а вже тоді – Олімпійські Ігри.

Олімпіаду наймолодша в історії чемпіонка світу з дзюдо, яка вперше здобула цей титул у віці 17 років та 11 місяців, завжди називала своєю найбільшою мрією. Що й не дивно, адже іншої мети у справжньої чемпіонки, в якої уже є по два титули чемпіонки світу та Європи й "золото" Європейських Ігор,  просто не може бути! Відтак, Даріє, вперед до нових вершин і найяскравіших зірок! Щиро бажаємо, щоби 2021-ий став Твоїм роком, а "сімка" у Всеукраїнському ТОП-10 виявилася фартовою!

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