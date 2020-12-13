Джерело - Чемпіон.

16 років тому, 13 грудня 2004 року, тоді ще 28-річний нападник збірної України Андрій Шевченко отримав свій приз найкращому футболістові року в Європі.

Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця

Шевченко став третім представником нашої країни (після Олега Блохіна в 1975 і Ігоря Бєланова в 1986 роках) і п'ятим футболістом Мілана, який завоював цю престижну нагороду.

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