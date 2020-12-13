Маліновський забив фантастичний гол зі штрафного у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру Серії А Аталанта впевнено переграла Фіорентину українець Руслан Малиновський вперше вийшов в стартовому складі після одужання від COVID-19 і відразу ж відзначився забитим м'ячем, який став для нього першим у сезоні.

На 55-й хвилині українець забив другий м'яч своєї команди, реалізувавши штрафний удар.

Malinovskyi goal against Fiorentina

(2-0) pic.twitter.com/F3fuyDgywm — AtalantaGoals (@AtalantaGoals) December 13, 2020

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