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Маліновський забив фантастичний гол зі штрафного у Серії А

Сьогодні 18:45 Valeriy Ruchka 736 0
Маліновський забив фантастичний гол зі штрафного у Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру Серії А Аталанта впевнено переграла Фіорентину українець Руслан Малиновський вперше вийшов в стартовому складі після одужання від COVID-19 і відразу ж відзначився забитим м'ячем, який став для нього першим у сезоні.

На 55-й хвилині українець забив другий м'яч своєї команди, реалізувавши штрафний удар.

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