Тоні Фергюсон – Чарльз Олівейра. Відео бою

Джерело - Чемпіон.

На UFC 256 у Лас-Вегасі відбувся поєдинок, в якому відбулося повернення колишнього тимчасового чемпіона світу Тоні Фергюсона, якому протистояв один з найнебезпечніших грепплерів в історії промоушена Тоні Олівейра.

Судді одноголосно віддали перемогу Олівейрі - 30-26, 30-26, 30-26.

По ходу бою бразилець наніс 112 ударів, з яких 86 були точними (76,8%), а Фергюсон - 49 ударів з точністю 53,1% (26).

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