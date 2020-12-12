Сьогодні, 12 грудня чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зустрінеться з Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО) у рамках вечору боксу в Лондоні.

Український боксер Володимир Кличко зустрічався з обома боксерами. І із різним успіхом завершувалися поєдинки.

Спочатку згадаємо бій проти британця.

Бій відбувся 29 квітня 2017 року. На кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBA/IBF/IBO в суперважкій вазі.

Джошуа був абсолютним фаворитом і підходив до бою в статусі чемпіона світу (за версією IBF. Решта поясів були вакантними), а Кличко мав 2-х річну перерву після поразки від Тайсона Ф'юрі. Також дуже велике значення мав вік: Володимир був старшим за Ентоні на 14 років!

Сам бій вийшов шалено цікавим і драматичним. Боксери вели більш-менш рівну боротьбу, але в п'ятому раунді британець відправив суперника у важкий нокдаун.

Але уже в шостому раунді саме Джошуа опинився на настилі. Нокдаун вийшов теж важким і Ентоні змушений був оборонятися впродовж наступних декількох раундів.

Кличко тоді припустився помилки, не ставши добивати суперника, в результаті чого представник туманного Альбіону зумів відновитися і в 11-й трихвилинці завершити поєдинок технічним нокаутом.

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