Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова знялася для журналу Playboy.

Чеська спортсменка з'явилася в оголеному образі, однак у цій відвертій фотосесії є і благодійна сторона. Фото Коукалової використовують для календаря, гроші від продажу якого направлять до фонду підтримки людей з розладом харчової поведінки, який організувала сама біатлоністка. Саме благодійні цілі і переконали ексспортсменку прийняти пропозицію.

"Пропозиція знятися в такій відвертій фотосесії спочатку мене здивувало. Але благодійна сторона мене переконала. Фотографії не тільки сподобаються читачам, а й підтримають людей з розладом харчової поведінки, у мене є особистий досвід боротьби з цим. Ми б хотіли зібрати чверть мільйона крон (близько 9,5 тисячі євро - ред.) для мого фонду.

Я жінка, і мені подобається бути красивою. Я люблю красиво одягатися, але розумію, що краса ховається і під одягом. Дуже важливо прийняти свою фізичну красу, полюбити себе ", - сказала Габріела.

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