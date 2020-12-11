Джерело - Чемпіон.

3 грудня в українських кінотеатрах стартувала Прем'єра документального фільму ЮКІ - історія перемог вільних українців, який розповідає про володарів Кубку Стенлі українського походження.

Одним із героїв фільму став найкращий хокеїст усіх часів Вейн Грецький, баба та дід якого емігрували до Канади на початку 20 сторіччя. Грецький на прохання режисера Володимира Мули вперше звернувся до українців.

Раніше ми повідомляли, що Грецький допомагав збирати кошти для українських фронтових лікарів. Також читайте ексклюзивне інтерв'ю з авторами фільму на нашому сайті.

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