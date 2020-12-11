Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram

Джерело - Чемпіон.

Російський гощик Форули 1 Нікіта Мазєпін, який в наступному сезоні має дебютувати за команду Хаас, потрапив у гучний скандал.

Росіянин опублікував сторіз в своєму Instagram, на якому мацає дівчину за оголені груди. У відповідь дівчина облизала середній палець і показала його в камеру.

На Change.org з'явилася петиція з вимогою до Міжнародної федерації автоспорту виключити Мазепина з числа учасників Формули-1. За 14 годин вона набрала 15 тисяч підписів.

Команда Хаас, контракт із якою Мазєпін підписав кілька днів тому, повідомила, що проведе внутрішнє розслідування інциденту.

"Команда Хаас не виправдовує поведінку гонщика на відео. Крім цього, сам факт публікації подібного відео в соцмережах є огидним"

Сам же гонщик вибачився за свою поведінку в twitter.

Батько гонщика - Дмитро Мазепин є власником компанії Уралхім, його стан оцінюється в 1,3 мільярда доларів. Нікіта Мазєпін буде другим сином доларового мільярдера, який коли-небудь сідав за кермо в Формулі-1. Першим в 2017 році став Ленс Стролла, син канадського бізнесмена Лоуренса Стролла, який заробив статки на інвестиціях в модний одяг.

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