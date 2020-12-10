18 грудня в Києві український боксер Дмитро Митрофанов боксуватиме за перший титул на профі-ринзі - пояс WBO Oriental у першій середній вазі з британцем Асіньєю Байфілдом на прізвисько Привід. Бій стане однією з головних подій вечора боксу під егідою K2 Promotions Ukraine спільно з Top Boxing Generation.
Українець провів відкрите тренування за тиждень до бою.
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