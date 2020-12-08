Варді під час святкування гола знищив прапор ЛГБТ

Нападник Лестера Джеймі Варді може втрапити у скандал після святкування переможного гола в матчі проти Шеффілда (2:1).

Річ у тім, що після забитого м'яча на 90-й хвилині форвард "синіх" побіг святкувати до кутового прапорця і збив його в підкаті. Все б нічого, але з 4 до 13 грудня АПЛ проводить акцію в підтримку ЛГБТ під назвою "Rainbow Laces" і прапор був веселковим.

Після матчу в соцмережах з'явилося багато жартів з цього приводу. Без образ у бік футболіста теж не обійшлося.

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