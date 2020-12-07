 Динамо – Ференцварош. Финал года | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 19:51 1729
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Сьогодні 21:55 3193
Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи
Сьогодні 21:39 157
Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу
Сьогодні 20:08 429
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було
Сьогодні 19:47 10238
Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу
Сьогодні 19:38 709
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:30 265
Луческу зацікавився кількома гравцями клубів УПЛ
Сьогодні 17:54 2231
Митрофанов про бій з Байфілдом: Цей бій для мене дуже важливий, адже це сходинка до титулу Чемпіона світу
Сьогодні 17:23 272
Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:51 7143
Блоги
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:25 1707
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу Valeriy Ruchka
Вчора 22:43 832
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку
Президент Ювентуса подарував Роналду унікальну футболку Valeriy Ruchka
Вчора 20:08 928
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
Вчора 18:55 854
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 515
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом Valeriy Ruchka
05.12.2020 14:32 642
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
05.12.2020 12:32 2604
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 713
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР
Селезньов розповів як їздив на розбірки з бойовиками ДНР Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:20 2405 1
Рука бога, або історія однієї фотографії
Рука бога, або історія однієї фотографії Андрій Твердохліб
04.12.2020 20:43 772
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:55 Футбол Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція 3193
21:55 Баскетбол Київ-Баскет впевнено переграв Тернопіль та вийшов до чвертьфіналу Кубку України 102
21:39 Футбол Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи 157
21:25 Бокс Джошуа порадив Ф'юрі змінити промоутера 248
21:18 Блог 18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця 219
21:10 Футбол Протасов: Вірю, що зможемо виконати завдання виходу на ЧС-2022 295
20:54 Футбол Франков: Група у збірної України - не розслабитися, не відпочити 726
20:40 Футбол Шахаб став найкращим бомбардиром в історії Олімпіка в УПЛ 407
20:25 Бокс Джошуа: У моїй кар'єрі вже були поразки, не хочу програти знову 934
20:22 Блог Динамо – Ференцварош. Финал года 552
20:08 Баскетбол Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу 429
19:51 Футбол Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022 1729
19:47 Футбол Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було 10238
19:38 Футбол Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу 709
19:30 Футбол Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 265
19:26 Бокс Джошуа: Поважаю Пулєва, тому що він боксував з Кличком 1001
19:10 Футбол Стадіон в Сумах виставлений на аукціон 630
18:55 Бокс Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом 685
18:40 Футбол На матчі Інтер - Шахтаря працюватимуть арбітри зі Словенії та Польщі 664
18:25 Футбол Селезньов: Це знущання над футболістами 1910
18:10 Блог УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру 958
18:09 Бокс Арум хоче організувати бій між Бетербієвим і Смітом 965
17:54 Футбол Луческу зацікавився кількома гравцями клубів УПЛ 2231
17:40 Футбол Півзахисник Динамо: Я повинен повернутися до Брайтона після закінчення сезону 1896
17:25 Футбол Луческу: У мене з Ребровим дуже хороші відносини 1031

Динамо – Ференцварош. Финал года

Сьогодні 20:22 Дима Копий 552 0

Матч сезона для "Динамо". От него зависит, продолжат ли киевляне свое выступление в еврокубках в этом сезоне. В последних двух турах Лиги Чемпионов "Динамо" без шансов всухую уступило "Барселоне" и "Ювентусу". Но это было ожидаемо, бороться с грандами мирового футбола команда Луческу пока не готова. Все понимали, что именно игра последнего тура с "Ференцварошем" – это настоящий финал для Динамо. 

Коэффициенты Favbet: 1.85 – 3.9 – 4.35

Во втором туре киевляне были близки к победе над венгерским клубом, вели 2:0, но упустили перевес на последней минуте матча. Отчасти виной тому удаление Сергея Сидорчука, отчасти потеря концентрация на несколько секунд в ключевой момент. Впрочем, 2:2 в гостях всё равно дает перевес киевлянам по личным встречам. В последнем туре "Динамо" достаточно просто не проиграть – "бело-синих" устроит даже ничья 0:0, 1:1 или 2:2. Счета 3:3 или 4:4 позволят пройти дальше "Ференцварошу", но это уже из разряда фантастики

Сергею Реброву в "Ференцвароше" удалось создать добротную команду, венгры забивали в 4 из 5 предыдущих матчей ЛЧ и даже реально были близки  к тому, чтобы отобрать очки у "Ювентуса". Так что это в любом случае выступление, за которое не стыдно

И всё же класс "Динамо" объективно выше, команда Луческу может позволить себе сыграть на контратаках и есть уверенность, что Динамо таки выйдет в плей-офф Лиги Европы. Букмекеры оценивают вероятность прохода "Динамо" в более, чем 80%. Вопрос лишь в том – благодаря победе над "Ференцварошем" или хватит и ничьи? И тут два варианта. Если верите в спокойную победу "Динамо" на классе, то можно просто поставить на нее. Ведь если когда и ставить на чистую победу киевлян в еврокубках, то именно сейчас. Впрочем, можно и подстраховаться и взять "победу Динамо в 1 гол или ничья". Тем более коэффициент примерно такой же. Favbet больше склоняется ко второму варианту, но выбор за вами.

Прогноз от болельщиков: победа Динамо – 1.85

Прогноз от Favbet: победа Динамо в 1 гол или ничья – 1.87

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()