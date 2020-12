Рука бога, або історія однієї фотографії

У чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року Англія - Аргентина Дієго Марадона забив, напевне, найвідоміший гол в історії футболу. Рука Бога. Так сам Марадона назвав свій вчинок. Крім безпосередньо учасників того легендарного епізоду були в тій історії ще два герої, які залишилися поза увагою широкого загалу. Фотографи.

Для мексиканського фотографа Алехандро Охедо Карбахала із газети El Heraldo той Мундіаль був першим у кар'єрі. Карьахал розпочинав гру за протилежними воротами, але в перерві попросився перейти на іншу половину поля, щоб бути ближчим до своїх мексиканських колег. У момент, коли Марадона забивав свій гол, він став одним із двох фотокорів, які встигли відзняти епізод крупним планом.

The controversial 'Hand of God' goal by Diego Maradona in the quarter-finals of the 1986 FIFA World Cup June 22 1986 pic.twitter.com/I12A2xjhaG

Так згадує той день колишній фотограф іспанської Marca Пепе Кабальєро:

Був у цієї історії ще один герой-фотограф - британець Роберт Томас, який усю свою професійну діяльність фрілансив, а на чемпіонат світу поїхав від агенства Getty. Після матчу Getty оформило права на знімок, а автором підписало Томаса. Тоді Карбахала захистили колеги. Вони підтвердили, що в момент голу Марадони Томас знаходився на іншому боці поля.

Getty відмовився від прав на знімок. Томас поїхав із Лондона, більше ні з ким не співпрацював і відмовляв в інтерв'ю. Колеги Томаса кажуть, що він просто не хотів переживати ці ганебні спогади заново. Карбахал став журналістом року в Мексиці - до нього цю нагороду не забирав жоден фотограф.

Автором ще одного знімка став аргентинець Едуардо Лонгоні. Різниця між фотографіями Карбахала та Лонгоні - в долі секунди.

Maradona on the 'hand of god' goal: "We were lucky because the referee didn't see it. You couldn't use technology back then." pic.twitter.com/zJbMoxO6S5