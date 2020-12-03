 Відео дня. Історичний гол Зорі в Лізі Європи. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. Історичний гол Зорі в Лізі Європи

Сьогодні 21:56 Valeriy Ruchka 530 0
Відео дня. Історичний гол Зорі в Лізі Європи

Зоря переграла англійський Лестер. Аллах'яр Сайядманеш відзначився на 84-й хвилині.

Це перший гол луганського клубу у ворота англійської команди. До цього, у  трьох матчах Зорі з англійськими суперниками – три поразки, жодного забитого й шість пропущених. 

В сезоні 2015/16 луганці двічі протистояли МЮ в групі Ліги Європи і зазнали двох поразок 0:1 та 0:2. У першому турі українська команда програла Лестеру 0:3.

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