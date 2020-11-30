Торонто яскраво оголосило про перехід Леня

Джерело - Чемпіон.

Торонто Репторс офіційно оголосили про підписання контракту з Олексієм Ленем. Український центровий підписав однорічну угоду.

Нагадаємо, що минулий сезон Лень починав в Атланті, але потім був обміняний в Сакраменто. В середньому за гру він набирав 8 очок, робив 5,8 підбирання.

Про деталі угоди Леня з Торонто не повідомляють, але як повідомляє ESPN, за цей рік українець заробить 2,3 мільйона доларів. Це найнижча зарплата в кар'єрі українця.

За минулим контрактом в Атланті і Сакраменто Лень отримував 4,2 мільйона за рік. А в Фініксі Лень отримував від 3,5 мільйона до 4,8.

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