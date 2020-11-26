Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко

“Я раніше була такою людиною, яка не прокидалася абсолютно щасливою. Можливо, це пов’язано з тим, що ранні прокидання у мене асоціюються з роботою. Так от раніше чоловік у вихідні, а чоловіки люблять спати у вихідні. А чим пізніше ти прокидаєшся, тим менш щасливою є дружина. І він пошепки питав у дітей: “Мама вже побігала?” Мовляв, можна зі спальні виходити, все буде добре?”

Ці та інші ексклюзивні історії з бігового життя відомої журналістки та телеведучої, марафонки та амбасадорки забігів Run Ukraine Марічки Падалко слухайте у новому епізоді подкасту Пейсмейкери.

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